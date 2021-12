Všechny figurky vyrábí vlastnoručně a s každoročními přípravami začíná již v létě, aby stihl vše do začátku adventu nachystat a instalovat. Výroba a instalace těchto motivů je podle něj jeho velkým koníčkem, kterému se intenzivně věnuji dvacet let.

„Děti vítám vás, pojďte si dát nějakou dobrotu,“ vítá pan Josef malé návštěvníky a jejich rodiče na své zářící zahradě

„Původně jsem vyrobil Betlém a svatou rodinu. Pak mi žena řekla, že děti mají rády zvířata, ať nějaké vyrobím. Tak jsem začal dělat nejrůznější zvířata. Letos jich tady máme 16, inspiroval jsem se těmi z Arktidy a Antarktidy,“ ukazuje pan Krajča na tučňáky, tuleně a další zvířata, které září modrobílým světlem.

Do světelné zoo pana Krajči mohou lidé zavítat většinou začátkem adventu. Sláva této zářící nádhery již dávno překročila hranice zlínského okresu.

„Jezdí sem lidé ze severní Moravy, ale i například tady byli i z Macochy, Brna, Znojma, ani to nestačím sledovat. O uplynulém víkendu jich tady bylo opravdu hodně,“ usmívá se spokojeně pan Krajča.

Aby se včas jeho zahrada rozzářila, začíná s přípravou již v létě. „Pomáhá mi vnučka od svých dvanácti let. Je velmi šikovná. Nejdříve nové motivy prokonzultujeme, pomáhá, kreslí předlohy,“ pochlubil se pyšný dědeček.

Inspiraci a předlohy tak nachází v knihách a časopisech. „Člověk dělá to, co ho baví. Mám rád, co mají rádi lidé.

Mezi nové letošní zvířata patří podle něj nosorožec Súdán.

„A víte proč? Protože letos uplynuly tři roky od zabití tohoto nosorožce v rezervaci v Keni. Pocházel z Česka, tak jsem chtěl připomenout, že tento nosorožec existoval,“ ukazuje na nosorožce v zahradě pan Krajča.

Účtu za elektřinu se prý nebojí, i když na fakturách za odběr elektřiny za toto období mu pak energetická společnost spočítá odběr za více než šest tisíc korun za měsíc. Letos možná i víc.

„Všechny náklady se zvedly a zvedají. Letos jsem stihl nakoupit materiál ještě v předstihu. Víte, je to nákladný koníček, já jsem důchodce a veškeré investice které mám, jsou v této světelné zoo. Například jsem nebyl již 40 let na dovolené,“ netuší Josef, o kolik víc zaplatí za energii než loni. „Ale bude to určitě více. Proto se budu snažit získat sponzory, i obec mi začíná pomáhat,“ doplnil.

A jak se pan Josef Krajča těší na Vánoce? „Pro mne Vánoce znamenají nejvíce to, když mám radost od prvního dne co zoo rozsvítím, až konce,“ usmívá se člověk, který takto každý rok daruje radost dětem.

