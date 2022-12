„Eva Moravčíková je zpěvačka a písničkářka původem z Příbora. V jejích autorských písních inspirovaných životem samotným, lidovou hudbou a blízkou přírodou, zaznívají milostná vyznání či vtipné glosy z partnerského života, ale také zhudebněné básně a příběhy,“ přiblížil tvorbu, která v neděli zazní, Jindřich Ondruš, ředitel rožnovského skanzenu.

Rožnovští školáci se pustili do úklidu města. Nasbírali sedm pytlů odpadků

Cyklus předvánočních pořadů Valašského muzea v přírodě bude pokračovat hned následující pondělí 5. prosince Mikulášským podvečerem. V tomto případě se mohou návštěvníci těšit na oživené expozice ve Valašské dědině naladěné od předvánoční atmosféry zpěvem koled a vůní mikulášského pečiva, perníčků a čaje z devatera kvítí. Pořadu bude vyhrazená doba mezi 14. a 18. hodinou, děti do 15 let mají vstup do Valašské dědiny volný.

K nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším akcí ve skanzenu patří každoročně také Vánoční jarmark. Letos připadne na víkend 10. a 11. prosince. V Dřevěném městečku bude na příchozí čekat bohatá nabídka dárků z dílen lidových výrobců, také koledování, obchůzky lucek a čertů. A opět i oživené expozice ve Valašské dědině.

Ve dvoudenním programu Vánočního jarmarku se představí lašský soubor Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejníkem, Chodský soubor Mrákov, Chrámový sbor Zubří, chlapecký vokální sbor Sextet Plus z Nového Jičína, dechová hudba Horňané, cimbálová muzika Javořina, jihočeské rodinné Divadlo Víti Marčíka, mikulášské družiny z Valašských Klobouk, Lačnova a ze Zděchova, tetičky z Hutiska a lucky ze souboru Radhošť.

Na víkend připadající na polovinu prosince (17. a 18. 12.) připravují ve skanzenu tradiční Živý betlém. Lidovou hru o narození Ježíše podle Evangelia svatého Matouše mohou návštěvníci zhlédnout v obou dnech vždy od 17 hodin v Dřevěném městečku.

Rožnovská radnice vyzývá k odstranění autovraků. Majitelům zdarma nabízí pomoc

Tečku za letošními vánočními pořady udělá opět v Dřevěném městečku Štěpánská koleda (26. 12.). V kostele svaté Anny se s vánočním koncertem představí Soubor lidových písní a tanců Ostravica.