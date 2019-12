Pravděpodobně největší valašský vánoční pěvecký sbor daného okamžiku, jehož členy byli i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a starosta Vsetína Jiří Růžička, tvořili zpěváci a zpěvačky napříč generacemi. Spolu s nimi přišla k vánočnímu stromu města koledy zazpívat také legenda valašského folkloru Zdeňka Straškrabová. Rovněž letos měla již tradiční akce otevírající obyvatelům Vsetína brány do času vánočního charitativní podtext.

Pořadatelem přehlídky valašských koled pod širým nebem byl jako každý rok vsetínský Folklorní spolek Vsacan založený v roce 1943 patřící k nejstarším amatérským souborům v České republice.

„Pro letošní repertoár jsme připravili dvacet snad těch nejkrásnějších písní spojených s nejkrásnějšími svátky v roce. Spolu s ostatními je zazpívali členové všech složek Folklorního spolku Vsacan. Hudebně je doprovodila naše cimbálovka,“ pověděl Valašskému deníku předseda Folklorního spolku Vsacan Pavel Tomeček.

Lilo jako z konve

Letošní Zpívání koled se Vsacanem provázela velká nepřízeň počasí.

„Kdyby sněžilo, to by vůbec nevadilo. Ba naopak. Pomohlo by to předvánoční atmosféru zvýraznit. Ale ono lilo, jako z konve. Ještě dopoledne jsme zvažovali, jestli akci nezrušíme. Ale nenechali jsme se zviklat. Už i proto, že jsme se letošním zpíváním rozhodli pomoci děvčátku, které to moc potřebuje,“ dodal předseda Vsacanu.

Že nezrušit zpívání bylo správné rozhodnutí, dokumentuje bezmála zaplněné Dolní náměstí a obsazení všech průčelí domů umožňujících alespoň trochu se před deštěm skrýt.

„Chodíme tu celá rodina téměř deset let. I přes ten poměrně silný déšť to byla nádherná akce, která nás posunula blíže Štědrému dni a vánočním a novoročním svátkům. Nelitujeme,“ poznamenala Alena Zgabajová. „Mám pláštěnku. Takže zpívat jsem mohla. Některé koledy jsme zpívali i ve školce. Ale už se těším na Ježíška,“ prozradila pětiletá Eliška ze vsetínské Ohrady.

Mezi účastníky předvánočního pěveckého setkání byl odborník na slovo vzatý, co se týká tance odzemku, František Růžička.

„Myslím si, že taková akce není pouze o krásných slovech a melodiích, ale také o setkání se s přáteli. A to jsem si nemohl nechat ujít, i proto jsem tady,“ vyznal se folklorista.

Zpívání koled se Vsacanem však ani letos nebylo jen o valašských vánočních písničkách a setkání se s přáteli. Provázela jej také dobročinnost. Členové folklorního spolku uspořádali mezi lidmi, kteří na Dolní náměstí přišli, sbírku. Tentokrát byla určena pro tříletou Laurinku ze Vsetína.

„Znovu a zase se ukázalo, jak štědré srdce Valaši mají. Lidé do mobilních kasiček předali 8126 korun. Rodiče malé Laury použijí peníze na nákup pomůcek, které holčičce pomohou k tomu, aby mohla začít chodit do mateřské školy spolu s ostatními dětmi. Všem, kteří naší sbírku finančně podpořili, děkujeme,“ neskrývala radost Ilona Vaňková, místopředsedkyně Folklorního spolku Vsacan.