Valmez znovu v akci Do práce na kole. Vloni místní najezdili 76 tisíc kilometrů

Po úspěšném loňském ročníku se město Valašské Meziříčí i letos zapojí do celorepublikové květnové výzvy Do práce na kole. Týmy i jednotlivci se mohou registrovat až do 30. dubna.

Každý účastník výzvy zapisuje své jízdy od začátku až do konce května, a to buď ručně nebo do chytré aplikace. K cestám do práce lze využít kolo, koloběžku či chodit pěšky. „Pokud se rozhodnete, že budete jezdit za Valašské Meziříčí, stačí sestavit a registrovat firemní tým o dvou až pěti lidech a po dobu jednoho měsíce zapisovat své cesty do práce. Po zaplacení účastnického poplatku navíc každý účastník obdrží triko s logem letošní výzvy a může se účastnit takzvaných akcí na triko, které bude město Valašské Meziříčí organizovat,“ vysvětluje podmínky Alena Střítezská, koordinátorka výzvy Do práce na kole ve Valašském Meziříčí. Obchvat Otrokovic se zřejmě otevře dřív. Podívejte se, jak to tam teď vypadá Přečíst článek › Cílem není najezdit co nejvíce kilometrů, ale jezdit pravidelně. „Nejpoctivější týmy se mohou těšit na výhry, které jim předáme na závěrečné červnové akci spojené s vyhodnocením letošního ročníku. Věřím, že se do výzvy zapojí nejméně tolik účastníků jako loni a my tak budeme moci minimálně opět obhájit stříbro v soutěži Cykloměsto roku,“ doufá místostarostka Zdislava Odstrčilová V roce 2020 evidovalo Valašské Meziříčí 24 registrovaných firem a organizací, za které soutěžilo 293 účastníků v celkem 193 týmech. Účastníci kampaně odjezdili nebo nachodili 76 190 kilometrů a ekologickým způsobem přepravy ušetřili 9,8 tun emisí CO2. „Hlavním smyslem akce je motivovat lidi k pravidelnému využívání bezmotorové dopravy, zlepšování životního prostředí a kvality života v našem městě,“ doplnila místostarostka. Registrace a další informace na www.dopracenakole.cz