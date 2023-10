Město Valašské Meziříčí odkoupí od společnosti DEZA areál tábořiště Trubiska mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem. Chce tak získat adekvátní zázemí pro pořádání letních pobytových táborů pro meziříčské Středisko volného času Domeček.

Tábořiště Trubiska mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem, jehož odkup od společnosti DEZA odsouhlasili zastupitelé Valašského Meziříčí. | Foto: Město Valašské Meziříčí

Město za tábořiště zaplatí 3,2 milionu korun. Cena vychází ze znaleckého posudku. Už nyní je ale zřejmé, že nekolikanásobně více bude muset radnice následně investovat do zvelebení areálu.

O odkupu tábořiště Trubiska rozhodli na svém zasedání meziříčští zastupitelé. Jeho schválení ale předcházela více než půlhodinová debata. Zejména opoziční zastupitelé totiž nejsou přesvědčení, že jde o rozumný krok.

„Je to chátrající areál, investované prostředky se nikdy městu nevrátí,“ řekla například Alena Carbolová (KDU-ČSL) s tím, že město má jiné priority, jimž by se mělo věnovat.

Před investováním peněz do letitého areálu varoval i její stranický kolega Miloš Skýpala nebo Václav Chajdrna (NEZÁVISLÍ).

„Vytváříme si černou díru (na peníze). Raději bych ty peníze viděl v Domečku a jeho vybavení nebo úpravách jeho okolí,“ řekl Chajdrna.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) připustil, že vedení města nepočítá s návratností vynaložených prostředků. I to, že zaplacení kupní ceny 3,2 milionu korun je pouze prvním krokem.

„Je zcela zjevné, že se v budoucích letech nevyhneme dalším investicím, které by se mohly pohybovat mezi pěti až deseti miliony korun,“ nezastíral Stržínek.

Podle jeho slov je však pro město podstatný zájem ze strany Domečku a také skutečnost, že areál může sloužit generacím dětí další desítky let.

„Když jsme se cirka před rokem bavili s Davidem Holcem, ředitelem našeho Domečku, co by nejvíc potřebovali k rozvoji své činnosti, bylo to právě tábořiště,“ připomněl starosta.

Shodou okolností právě v té době chystala společnost DEZA prodej areálu Trubiska prostřednictvím realitní kanceláře. Firma areál vlastní od roku 1995 a využívala jej pro letní tábory dětí svých zaměstnanců.

Podle ředitele Domečku Davida Holce jsou pobytové tábory aktivitou, po které je dlouhodobě největší poptávka. Meziříčské středisko volného času jen letos v létě uspořádalo 38 táborů pro více než 800 dětí. Pouze dva z nich ale byly pobytové a ostatní byly příměstské.

„Pronajmout si volné kapacity tábořišť od jiných organizací je dnes prakticky nemožné. Dlouhodobě jsme proto usilovali o možnost získat vlastní zázemí pro letní pobytové tábory, které mají neopakovatelnou atmosféru,“ vysvětlil David Holec.

Odkupem areálu město, potažmo SVČ Domeček, získá vedle pozemků také budovy jídelny s kuchyní, umývárny, klubovny a další zázemí. Právě sem zřejmě budou směřovat první nutné dodatečné investice, aby byl areál co nejdříve provozuschopný.

Podle Davida Holce i vedení města přitom nebude Trubiska využívat pouze SVČ Domeček. Už nyní je zájem také ze strany jiných volnočasových středisek či sportovních klubů.