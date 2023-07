Valašský týden kultury bude patřit Jaroslavovi Duškovi, Chantal Poullain i dětem

Devět představení během sedmi letních dnů v cirkusovém šapitó uprostřed Beskyd zažijí návštěvníci 7. ročníku charitativního festivalu Týden kultury na Valašsku. Uskuteční se od 17. do 23. srpna ve Velkých Karlovicích, v malebném údolí Léskové.

Týden kultury se za šest let stal tradiční tečkou za letními prázdninami. Letos ho nově doplní zahajovací koncert písničkářky Kaczi a sobotní vystoupení dětské kapely Čiperkové s následným Rodinným dnem se zábavou a soutěžemi pro děti. Jako každý rok věnují pořadatelé výtěžek na dobročinné účely.

V pátek 17. srpna festival zahájí populární Divadlo Bez zábradlí, které přiveze komedii Tři muži na špatné adrese s Karlem Heřmánkem a Zdeňkem Žákem v hlavních rolích. V dalších dnech se mohou diváci těšit na komedii Úča musí pryč v podání Divadla Verze s Davidem Prachařem, Lindou Rybovou, Petrou Špalkovou či Igorem Chmelou, Rebelky Divadla Bolka Polívky s Chantal Poullain nebo Ráno poté, nejnovější hru Pantheon production s Lucií Zedníčkovou a Michaelou Tomešovou.

Pro děti je připraven sobotní koncert dětské hudební skupiny Čiperkové, na který naváže Rodinný den u šapitó s hrami, soutěžemi a dalším doprovodným programem, v neděli pak pohádka 1000 a jedna noc Divadla NAVĚTVI. Zlatým hřebem festivalu budou tři vystoupení Jaroslava Duška, jenž se na festival se Čtyřmi dohodami a Pátou dohodou vrací každý rok. Závěrečný večer bude patřit besedě s Jaroslavem Duškem a Pjér la Šé´zem.

Atmosféru před představeními každý den zpestří živá hudba v party zóně s občerstvením a posezením. Úvodní večer bude patřit zahajovacímu koncertu v podání beskydské písničkářky Kaczi. V dalších dnech zahrají saxofonistka Nikol Naňáková nebo houslistka Alžběta Králová.

Program Týdne kultury na Valašsku:

17. srpna od 17 hodin - Zahajovací koncert písničkářky KACZI

17. srpna od 19 hodin - Tři muži na špatné adrese (Divadlo Bez zábradlí)

Brilantní komedie o tom, jak zachovat klid a neztratit hlavu tam, kde už nic nedává smysl. V hlavních rolích skvělí Karel Heřmánek st., Zdeněk Žák a Josef Vávra. Je to zlý sen, fantasmagorická představa, skutečnost, halucinace nebo hromadné šílenství? Je normální, že si všechny tři dospělé osoby mužského pohlaví spletou adresu? V této vynikající italské komedii není normální skoro nic, ale téměř vše se dá vysvětlit!

18. srpna od 19 hodin - Úča musí pryč (Divadlo Verze)

Emoce vřou, známky dětí se rapidně zhoršily a atmosféra ve třídě je špatná a žáky čekají přestupové zkoušky. Kdo za špatný prospěch nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Ta ovšem nedá svou kůži zadarmo - rodičům nastaví zrcadlo a ukáže se, že právě jejich děti jsou zdrojem nepokojů ve třídě. Jak se k tomu pět rozdílných rodičů, pět rozdílných charakterů, postaví?

19. srpna od 10 hodin - Dětská hudební kapela Čiperkové

Oblíbení Čiperkové, bezva parta, která ráda zpívá, tancuje a hlavně rozdává radost. Beruška Aluška, bláznivá opička Ola, která vyvádí samé lumpárny, škodolibé vosy, usměvavé sluníčko a krásná kytička, ti všichni budou bavit děti. Představení zaujme i nejmenší diváky, nikdo nemusí sedět na místě a mlčet, právě naopak!

19. srpna od 19 hodin - Ráno poté (Pantheon Production)

Novinkou této sezony je šest scén, šest různých rán odehrávajících se v jedné ložnici mladé dvojice. Jedno náhodné setkání, které změní život, výborné dialogy, temperamentní přestřelka vtipů, výborné herecké obsazení. Po divoké noci se vedle sebe probouzejí Katka a Tomáš, kteří se náhodně seznámili u kina. Tomáš si z noci nic nepamatuje, ale Katka mu detaily ráda připomene a rovnou naplánuje společnou budoucnost. A to ještě netuší, jakou roli v celém příběhu bude hrát i katčina pološílená rodina.

20. srpna od 10 hodin - 1000 a jedna noc (Divadlo NAVĚTVI)

Děti se dostanou do světa krásné princezny Šeherezády, která vám bude vyprávět podivuhodné příběhy plné nadpřirozených bytostí, čarodějných předmětů, kouzel a zaklínadel, ale také oddanosti, lásky a zrady. Poznejte sbírku Tisíce a jedné noci a užijte si představení s prvky okouzlujícího stínového a zázračného černého divadla. Představení je plné tajuplných obrazů a vůní a doporučujeme jej pro děti od 5 let.

20. srpna od 19 hodin Rebelky (Divadlo Bolka Polívky)

Nikdy není pozdě říct "nasrat" a vrhnout se do víru života. Těšte se na šarmantní Chantal Poullain a Štěpánku Křesťanovou v brilantní francouzské tragikomedii, ve které se potkají dvě ženy, které se rozhodly vezpřít nalinkovaným životům a vzít osud zpět do vlastních rukou.

21. srpna od 19 hodin - Čtyři dohody (Jaroslav Dušek)

Osobité představení průvodce vlastní svobodou a zamyšlením nad sebou samým v podání nezapomenutelného Jaroslava Duška. Ten představí Čtyři dohody od mexického spisovatele Dona Miguela Ruize, které již několik let inspirují miliony čtenářů po celém světě. Čtyři základní principy pro život plný nových prožitků, svobody, opravdového štěstí a lásky vycházejících z modrosti Toltéků aplikovaných na dnešní dobu: nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky a vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Poutavé vyprávění plného humoru i laskavosti Jaroslava Duška, který se ve Velkých Karlovicích představí díky obrovskému zájmu již posedmé.

22. srpna od 19 hodin - Pátá dohoda (Jaroslav Dušek)

Buďte skeptičtí, protože většina toho, co slyšíte, není pravda. Naslouchejte, protože jen tak pochopíte příběh symbolů a vaše komunikace se zlepší. To je ve zkratce poselství Páté dohody Dona Miguela Ruize, které volně navazuje na jeho nejznámější dílo, Čtyři dohody.

23. srpna od 19 hodin - Beseda s Jaroslavem Duškem a Pjér la Šé´zem

Beseda oblíbeného Jaroslava Duška a jeho dlouholetého kamaráda, filozova a hudebníka Pjéra la Šé'ze o životě, člověku a bytí.

Doprovodný program – živá hudba i zábava pro děti

čtvrtek 17. 8., od 17:00 - hudební vystoupení oblíbené beskydské zpěvačky KACZI

pátek 18. 8., od 17:00 hod - saxofonistka Nikol Naňáková

sobota 19.8. od 10 – 15 hodin – Rodinný den u šapitó – zábava a soutěže, řemesla, cirkusový worshop a klaun pro děti, tvořivá dílnička i jízda na koni

sobota 19. 8., od 17:00 hod - saxofonistka Nikol Naňáková

neděle 20. 8., od 17:00 hod - houslistka Alžběta Králová

pondělí 21. 8., od 17:00 hod - houslistka Alžběta Králová

úterý 22. 8., od 17:00 hod - saxofonistka Nikol Naňáková

středa 23. 8., od 17:00 hod - houslistka Alžběta Králová

Benefice pomůže Tomášovi



Benefiční festival Týden Kultury na Valašsku letos pomůže Tomášovi Koňaříkovi z Velkých Karlovic.Zdroj: se svolením Resort Velké KarloviceTomášovi Koňaříkovi z Velkých Karlovic je 15 let. Od 2 let trpí Duchennovou svalovou dystrofií a je plně upoután na invalidní vozík (nemoc se projevuje pomalu ochabujícím svalstvem, s čímž souvisí také skolióza páteře či srdeční obtíže).

Rodiče by mu rádi z vybraných peněz pořídili koupací vozík (který je prioritou), případně zaplatili pobyt v lázních.

Mobilní hospic Strom života z Nového Jičína umožňuje nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým zůstat v kruhu svých blízkých doma, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží. Strom života nabízí zdravotní službu mobilního hospice, terénní odlehčovací službu i odborné sociální poradenství.

Ochutnejte tradiční valašský frgál

Tak jako k Olomouci patří tvarůžky, k Třeboni kapr, tak při návštěvě Valašska nemohou lidé vynechat frgál. Náplně jsou takřka výhradně sladké, mezi nejpopulárnější patří makový, tvarohový, povidlový a hruškový frgál. Dalšími tradičními náplněmi jsou švestková, jablečná, borůvková, meruňková nebo ořechová. Pokud Vám valašský koláč natolik zachutná, že si jej budete chtít upéct i doma, můžete využít kurzu pečení frgálů. Pod dohledem zkušených pekařek z Resortu Valachy se naučíte v hotelu Galik zadělat těsto a upéct vlastní frgál.

Co na Valašsku ochutnat? Tradiční valašský frgál, který si můžete i upéctZdroj: se svolením Resort Velké Karlovice