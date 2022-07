Areál zámku Žerotínů ve Valmezu se opět po roce stal dějištěm jednoho z nejstarších hudebních festivalů v České republice. Na čtyřech scénách se od středy 22. do soboty 25. června vystřídaly téměř tři desítky sólistů a hudebních těles z několika koutů Evropy.

Na své si přišli milovníci starší bigbítové éry i příznivci aktuální scény. Pestře vystavěná dramaturgie Špalíčku totiž obsáhla hudební tvorbu od 60. let minulého století až po tu současnou.

Zřejmě největší zájem byl o páteční koncert slovenského zpěváka Richarda Müllera, který do Valašského Meziříčí přivezl koncert celovečerního formátu nabitý nejznámějšími písněmi z celé své kariéry.

„Společně s výbornou kapelou a vokalistkami za zády dokázali rozpumpovat zaplněný prostor před hlavní festivalovou scénou,“ popsal Ondřej Smolka z pořádajícího Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí.

Britská parta Atomic Rooster, která patřila k posledním veřejnosti oznámeným tahákům, dokázala zase naservírovat poctivý psychedelický hard rock a pozadu nezůstala ani polská bluesrocková legenda Zdrowa Woda.

Nizozemský kytarista Jan Akkerman si podmanil přítomné v hlavním festivalovém čase na úvod sobotního večera. Oproti loňskému vystoupení, kde zazněla jeho instrumentální art rocková tvorba, tentokrát oživil posluchačsky vděčný repertoár kapely Brainbox, jíž v šedesátých letech založil, ale po několika singlových nahrávkách a prvním albu odešel k tehdy vznikajícímu Focusu.

„Akkermanovy excelentní kytarové party výtečně doplňoval zpěvák Phil Bee a jejich vystoupení patřilo mezi vrcholné okamžiky Valašského špalíčku společně s precizním koncertem Zelené pošty II v čele s Pavlem Hammelem a kytaristou Františkem Griglákem, která slavila 50. výročí svého vzniku,“ přiblížil Smolka.

Zmíněný významný projekt historie česko-slovenského rocku zazněl na Špalíčku už před pěti lety, tenkrát ještě s Marianem Vargou za varhanami a za účasti baskytaristy Fedora Freša. Současná sestava oba kolegy připomněla dvěma Vargovými skladbami z časů skupiny Collegium Musicum.

Zvláštní kapitolou jubilejního ročníku Valašského špalíčku byla dramaturgie koncertů v divadelním sále. Ten patřil ve čtvrtek kapele ASPM bluesového šansoniéra Jana Spáleného, který si tu jako první vysloužil potlesk ve stoje, v pátek Ivě Bittové s Dunajem, jejíž posluchači se vybojovaných sedaček v přeplněném sále sice nevzdali, byť je temperamentní zpěvačka vybízela k tanci, ale postarali se o atmosféru vysoké hustoty.

Král Hammel

A v sobotu zde kraloval Pavol Hammel.

„Bratislavský hudebník a zpěvák sám s kytarou a foukací harmonikou dokázal zámecký sál naplnit už v pravé poledne. Překvapeným posluchačům naservíroval devadesátiminutový set písní ze zakázaného a vlastně i zapomenutého alba Pokoj vám, které nahrál už v roce 1969, ale na vydání si počkalo devětadvacet let, k nimž přidal další, s těmito protestsongy spřízněné písničky, převážně z bigbítové dekády,“ vylíčil Ondřej Smolka.

Zmíněný návrat Ivy Bittové k Dunaji a s ním na Valašský špalíček (poprvé zde vystoupili už v roce 1986 pod názvem Kolektiv) byl signálem pro dramaturgický „zářez“ do osmé dekády.

Pětatřicet let na scéně zde letos oslavily zdejší skupiny Ciment i Mňága a Žďorp. Obě tu měly premiéru v roce 1987. K divokým tancům posluchače provokovaly Krásné nové stroje Standy Diviše i plzeňská kapela Znouzectnost a v zámeckém sklepení temně experimentovala „firma“ Richter & syn, tedy trio kytaristy Pavla Richtera.

Ani na 40. ročníku festivalu nechyběla spolupráce s brněnským hudebním vydavatelstvím Indies Happy Trails, které na festival vyslalo písničkáře Oldřicha Janotu, Jakuba Nohu, Petra Skalu, jazzový kvartet Four In Blue a další interprety, i s polským čtvrtletníkem Twój Blues. Ten do Valmezu přivezl trio Ornery Broad – projekt úspěšných zpěvaček Natalie Kwiatkowske, Elizi Sicińske a Pauly Wolski, mladou kapelu Dark Leaves, bluesrockovou legendu Zdrowa Woda či duo Knedlove alias Eliza Sicińska a Kacper Chmura.

Bohatý doprovodný program pak nabídl také besedu s Markétou Irglovou k výročí oscarového snímku Once, na níž navazovala expozice grafických plakátů Swell Season On Tour v Muzejním a galerijním centru. Tato unikátní kolekce vlastně mapuje „oskarové“ turné Glena Hansarda s Markétou Irglovou po USA.

Pražské Popmuseum v Divadelní kavárně zámku Žerotínů umístilo expozici s názvem Nahraj. Zabal. Vydej. Sám!, která ilustruje živými koncerty rozkrývané téma „Nová vlna 80. let“. A k tématu Významné projekty 70. let se vztahoval pořad Wallachian Not-Psychedelic Breakfast Václava Seyferta, věnovaný 50. výročí alba Dark Side Of The Moon a odkazu tvorby Pink Floyd.