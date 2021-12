„V roce 2020 jsme až nečekaně dokázali prokličkovat nástrahami koronaviru. V běhu dvou týdnů, od poloviny května do začátku června, kdy vysvitlo sluníčko na konci tunelu, podařilo se nám tlakem epidemie zbořený program zrekonstruovat tak, že jsme nakonec měli ze spolupráce s muzikanty i z (divácké) účasti fakt dobrý pocit,“ ohlíží se za předminulým ročníkem dramaturg festivalu Karel Prokeš.

Téměř navlas stejná situace se opakovala i rok minulý.

„Koronavirus opět zamíchal karty a stále s námi hraje mariáš podle svých pravidel. Tentokrát jsme ale byli víc a lépe připraveni. (Přesto) nastalo další improvizační cvičení a ve výsledku mohli jsme nabídnout kapely, sólisty i různé mezinárodní sestavy společnou vírou spřízněných hudebníků ze šesti zemí,“ připomíná Prokeš.

Varianta omikron byla potvrzena i na Zlínsku. Hygienici prověřují další vzorky

Diváky tak mimo jiné potěšily projekty Petera Lipy a kapely, společný program skupiny Javory Beat Hany a Petra Ulrychových s Hradišťanem, rockeři z kapely Ék z Maďarska i komorní vystoupení jejich frontmana Olivéra Lee s nímž hrál berlínský saxofonista Joe Kučera.

„Jeho improvizační talent a širokoúhlou muzikálnost pak využil také slovenský bluesman Ľuboš Beňa a nakonec i Američan Aaron Brooks,“ přidává další jména dramaturg.

Zahrála také nizozemská dvojice Leif De Leeuw & Sem Jansen, Leif De Leeuw Band či mimořádný instrumentalista Jan Akkerman (ex Focus).

A právě Jan Akkerman potvrdil účast i na připravovaném čtyřicátém ročníku festivalu.

„Nebude se však opakovat a v roce 2022 přijede ve společnosti své dcery Laurie Akkerman a akustické kapely,“ prozrazuje Ondřej Smolka z Kultruního zařízení města Valašské Meziříčí.

Dočkat by se měli také fanoušci irského kytaristy Erica Bella – zakladatele legendární kapely Thin Lizzy. „Ten již do Valašského Meziříčí míří od roku 2020 a snad se jeho naplánovaný koncert s kapelou nic nepřekazí a podaří se jej dotáhnout ke konání právě příští rok,“ věří Smolka.

Další z hlavních hvězd festivalu bude nizozemská kapela Livin‘ Blues Xperience, která v 70. letech patřila k nejvýznamnějším bluesovým souborům starého kontinentu. Kapela přijede s původním frontmanem Nicko Christiansenem.

Domácí Mňága a Žďorp oslaví 35 let

Speciální program si připravuje slovenský hudebník a jedna ze stálic Valašského špalíčku Pavol Hammel, tehdejší člen kapely Prúdy. Ze Slovenska přijede s kapleou také zpěvák Richard Müller, jehož hudební kariéra odstartovala v roce 1984 v kapele Banket.

Mezi dalšími oznámenými účinkujícími jsou například finská kapela Micke Björklöf & Blues Strip, trio Jana Spáleného, pětatřicáté výročí zde oslaví místní kapely Mňága a Žďorp a Ciment.

Polskou hudební scénu budou reprezentovat uskupení Ornery Broad alias zpěvačky Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska a Paula Wolski, kapely Zdrowa Woda, Dark Leaves a duo Knedlove alias Eliza Sicińska a Kacper Chmura. Maďarskou scénu zastoupí kapela Jack Don’t Come, slovenskou například Turtev Brothers s hostem Bohoušem B.B. Budinou.

Chybět nebudou ani čeští folkaři Jakub Noha, Jaroslav Hutka či Oldřich Janota. Nahrávací společnost Indies Happy Trails přiveze Petra Skalu s Goldou a kapely TimToo či Four In Blue.

Čtyřdenní vstupenky v předprodeji

Předprodej nejvýhodnějších čtyřdenních vstupenek na 40. ročník Valašského špalíčku začal v polovině prosince.

„Pokud máte hudební zájmy, které ladí s dramaturgií našeho festivalu, není na co čekat. A kdyby se nám to z vůle vyšší moci nějak zvrtlo a festival šel do kopru, ve vracení vstupného za zakoupené lístky na zrušené akce jsme vinou téměř dvouletého cvičení mistři světa,“ říká dramaturg Karel Prokeš.