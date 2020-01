Centrála cestovního ruchu Východní Moravy shromažďuje od roku 2008 informace o návštěvnosti vybraných, tzv. referenčních turistických cílů na území Zlínského kraje. Jsou zde zástupci turistických atraktivit, vybrané hrady a zámky v regionu či muzea a galerie.

Ve skupině cílů, označené jako atraktivity, kam patří Baťův kanál, rozhledny, galerie a Zoo Zlín-Lešná, se návštěvnost zvýšila o 4,8 %.

Hrady a zámky mají návštěvnost vesměs totožnou s minulými sezonami, dobrou zprávou je zvýšený zájem o zámek Vizovice, a sice o 20%. Pětiprocentní růst je zaznamenán také u návštěvnosti muzeí.

„Za posledních 10 let se návštěvnost námi sledované dvacítky referenčních cílů zvýšila o 38%. Z hlediska počtu návštěvníků se jedná o navýšení o 577 tisíc osob. Zvýšení obratu z prodeje vstupného tak jde do desítek milionů korun. Znalost dlouhodobého vývoje návštěvnosti v jednotlivých skupinách turistických cílů nám také umožňuje cíleně pracovat s různými cílovými skupinami návštěvníků a účinněji nastavovat marketingové aktivity při propagaci regionu a celkovou podporu území a jeho atraktivit. Letos například podpoříme zájem o hrady a zámky vydáním samostatných tiskovin pro turisty a dalšími aktivitami, které budeme tomuto segmentu cestovního ruchu věnovat,“ říká Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a doplňuje: Těší nás, že loňský rok přinesl zápisy do rekordů v návštěvnosti hned u dvou významných subjektů v našem kraji. Branami Zoo ve Zlíně-Lešné prošlo v roce 2019 neuvěřitelných 682 826 návštěvníků, rekordní návštěvnost 364 140 hostů mělo také Valašské muzeum v přírodě“.

Lešná chystá nové expozice

Ředitel Zoo Zlín Roman Horský je s uplynulou sezonou spokojen: „Byl to skvělý rok. Rekordní návštěvnost přináší i rekordní vlastní příjmy zoo. Dlouhodobá ekonomická prosperita příznivě ovlivňuje i samotný rozvoj zahrady. Tím, že téměř 90% našich nákladů dokážeme pokrýt z vlastních příjmů, může náš zřizovatel, tj. město Zlín, zoo významně podporovat zejména v oblasti investic. To se projeví v realizaci nových expozic, letos se rozjede výstavba expozice pojmenované Jaguar Trek, jejíž součástí bude i úprava návštěvní trasy. Také zahájíme realizaci nového chovného zařízení pro slony v projektu Karibuni.“

Dalším rekordmanem v návštěvnosti je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš k tomu uvádí: „V roce 2019 činila návštěvnost Valašského muzea v přírodě rekordních 364.140 hostů, což je o 10.140 návštěvníků více než v roce předešlém. Jedná se o největší návštěvnost za posledních sedmnáct let“.

Zoo ve Zlíně-Lešné patří mezi první desítku nejvíce navštěvovaných turistických cílů v ČR, Valašskému muzeu v přírodě patří celostátní prvenství mezi turistickými cíli z oblasti lidové kultury.