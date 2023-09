Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně zaujala porotu konference Bibliotheca inspirans svou prací s regionálním kontextem a způsobem, jak sdílí dovednosti s ostatními knihovnami. Knihovna ve Velkých Karlovicích se stala komunitním místem pro obyvatele samot. Spolu s dalšími devíti knihovnami obě získaly ocenění na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2023.

Oceněné knihovnice Jana Vaculíková (vlevo) z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Renáta Holčáková z Knihovny Velké Karlovice | Foto: Foto: Lucie Sturalová, koláž: Deník

Vsetínská knihovna se intenzivně věnuje celoživotnímu neformálnímu vzdělávání a regionální identitě a dělá to opravdu originálně. Stojí za tím z velké míry Jana Vaculíková z regionálního oddělení knihovny: „Valašsko mi postupně přirostlo k srdci. Cestuji po něm, objevuji nová zákoutí, jsem přirozeným založením badatel.“ Což je vidět i na aktivitách, které připravuje pro návštěvníky knihovny.

Vzdělávání pro seniory

Jana Vaculíková z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.Zdroj: se svolením Lucie SturalovéSpolečně s historikem Pavlem Mašláněm z Muzea regionu Valašsko vymyslela vzdělávací modul pro seniory Zapomenuté Valašsko.

Hlavní snahou bylo evokovat vzpomínky pamětníků a každé setkání bylo obohaceno o literární ukázku nějakého valašského autora.

Jana Vaculíková také vymyslela hru po stopách vsetínských zaniklých hostinců. „Ohlas veřejnosti byl překvapivý. Lidé se začali ozývat, upřesňovali informace, vzpomínali, že tady to tehdy bylo jinak…,“ ohlíží se knihovnice.

Zájemci o hru si v infocentru vyzvedli jednou za měsíc kartičku, na jejímž konci byla šifra. „Museli ji rozluštit a klíč byl umístěn v místě, kde konkrétní hostinec stával. Zapojilo se přes sto lidí, i když někdo jen sbíral kartičky,“ připomíná Jana Vaculíková.

Hry pro děti

Jana Vaculíková přišla také s geolokační hrou pro děti na téma dětských knih napasovaných na místa ve Vsetíně a tvoří i databázi osobností Valašska, ve které je nyní na 600 jmen.

Databáze inspiruje i další knihovny a stejně tak Jana Vaculíková a její kolegové, kteří se svými aktivitami seznamují ostatní knihovníky během vzdělávacích akcí nebo prostřednictvím publikací.

Knihovna v Karlovicích je osobitým obývákem vesnice

Podle vedoucí knihovny Renáty Holčákové mají Velké Karlovice rozlohu 80 kilometrů čtverečních, na kterých žije asi 2500 obyvatel.

„Lidé tu bydlí na samotách v kopcích, a když jdou do centra, většinou zamíří na poštu, k lékaři, a nakonec se staví za mnou. Dáme si kávu, potkají tu pár dalších sousedů, společně si popovídají a zase jdou domů. Snažíme se vlastně jen obnovit to, co kdysi bývalo normální: lidé se scházeli, protože si pomáhali na poli, pak si dali něco k jídlu a slivovici a poseděli,“ konstatuje Renáta Holčáková.

Renáta Holčáková z Knihovny ve Velkých Karlovicích.Zdroj: se svolením Lucie Sturalové

Aby se tu místní cítili dobře, vybavila knihovnu obrovskou sedačkou, ušákem, polštáři, světýlky i stolem s dobrotami. „Míváme často besedy a posezení s různými hosty, a lidem se pak většinou ani nechce domů. Připadají si tu prostě jako v obýváku,“ říká Holčáková.

V knihovně se také cvičí jóga, učí angličtina, děti tu mají k dispozici bačkory, přebalovací pult, počítače, deskové hry a velkou hernu. Lidé si tu mohou půjčit deštník nebo brýle na čtení. A po plánované rekonstrukci se prý snad rozjedou i další věci. „Třeba příměstské tábory, pohádkové čtení, tematické večery nebo robohernu,“ líčí Renáta Holčáková.

