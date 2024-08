Čunek je aktuálně senátorem už třetí volební období, poprvé zasedl v horní komoře Parlamentu v roce 2006. V posledních volbách v roce 2018 dokonce vyhrál už v prvním kole, když získal 51,59 % hlasů. V současnosti je také starostou Vsetína a krajským zastupitelem.

O senátorské křeslo se letos na podzim bude ucházet také Yvona Wojaczková (ANO), která byla dříve ředitelkou základní umělecké školy a v současnosti je deset let místostarostkou Valašského Meziříčí.

Svého kandidáta do Senátu má na Vsetínsku i koalice SPD a Trikolora. Podle informací Deníku by jím měl být Robert Hampl, který za SPD kandidoval už například ve volbách do poslanecké sněmovny v letech 2017 a 2021. V obou případech neúspěšně.