Telefonické spojení je na čísle 739 247 908, linka je dostupná v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 11.30 a od 12.30 do 13.30 hodin.

„Tato linka by měla pomoci Ukrajincům, kteří přijeli na Vsetín a potřebují poradit co dál – kde se hlásit či ubytovat a podobně. Je určena také lidem, kteří uprchlíkům, směřujícím na Vsetín pomáhají, a také místním dobrovolníkům, kteří nabízejí ubytování. Město všechny požadavky koordinuje s neziskovými organizacemi a s Krajským úřadem Zlínského kraje,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička.

Na radnici také směřují dotazy ohledně humanitární sbírky. V současné době však město prozatím finanční ani jinou sbírku nevyhlásilo. „Momentálně se snažíme evidovat a koordinovat požadavky Ukrajinců. Občané, kteří chtějí přispět, nechť se zapojí do finančních sbírek prověřených organizací. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží směřujte do Potravinové banky Zlínského kraje (www.pbzk.cz – pozn.), která je bude dále distribuovat potřebným,“ vyzval starosta Růžička.

Od pondělí do středy tohoto týdne je sběrné místo pro materiální pomoc Ukrajině otevřené v Rožnově pod Radhoštěm za městským úřadem na Masarykově náměstí. Lidé zde mohou ve vyhrazených hodinách nosit potřebné věci. S pomocí společnosti Pošta bez hranic budou poté sesbírané věci převezeny do Ostravy do lokálního sběrného místa.

Podle sdělení rožnovské radnice je úzká skupina věcí, které je aktuálně potřeba přinášet. Jedná se především o spacáky, plynové ohřívače, hygienické potřeby, toaletní papír, dětské pleny, příkrmy nebo sunar. Uvedené lze na sběrné místo přinášet v pondělí 28. února od 16 do 18 hodin, v úterý od 15 do 17 hodin a ve středu od 16 do 18 hodin.

Ideální je věci přinést ve větších krabicích, tak aby do nich bylo dále možné přidávat další věci. „Spousta lidí se na nás obracela s otázkou, zda mohou někam v Rožnově přinést materiální pomoc. O víkendu jsme zorganizovali sběrné místo ve vazbě na probíhající pomoc, protože přesunout nasbírané věci tam, kde je nejvíce potřebují, je zásadní. Rozhodli jsme se pomoci převézt do Ostravy, kde je sběrné místo organizace zeleznicepomaha.cz, která vypravuje naplněné vlaky směrem na Ukrajinu,“ sdělila místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.

S odvozem pomáhá společnost Pošta bez hranic, jednu várku povezou také zaměstnanci úřadu. „S organizací pomáhají i dobrovolníci a já děkuji všem, kteří se připojí. Je však potřeba vydržet, pomoc uprchlíkům bude muset být dlouhodobá,“ uvedla Kosová.

Meziříčí shromažďuje pomoc u zámku

Sbírku materiální humanitární pomoci pro Ukrajinu zahájilo od pondělí 28. února také město Valašské Meziříčí. Sběrné místo na 1. nádvoří zámku Žerotínů je otevřené od pondělního poledne. V následujících dnech (od pondělí do pátku) bude přístupné od 9 do 17 hodin, v sobotu do 12 hodin.

Materiální pomoc mohou lidé nosit přehledně rozdělenou podle druhu do samostatných krabic či přepravek. Vhodné je přinášet zejména trvanlivé potraviny (konzervy, paštiky, těstoviny, rýže, hroznový cukr…), balenou vodu, základní zdravotnický materiál (obvazy, náplasti, rukavice…), základní léky (proti bolesti, jód…), drogerii (zubní kartáčky a pasty, toaletní a dámské potřeby…), potřeby pro děti (plenky, dětská výživa, vlhčené ubrousky…) a dále power banky, baterky či svítilny.

„Vnímáme obrovskou vlnu solidarity, která se po útoku Ruska na Ukrajinu zvedla. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku a cíleně ji koordinovat, abychom dokázali vhodně pomoci. Budeme spolupracovat také s dalšími organizacemi v našem městě a okolí,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Přinesenou pomoc na sběrném místě přebírají pracovníci meziříčského Kulturního zařízení ve spolupráci s městskou policií. Přijímají zejména trvanlivé potraviny, základní zdravotnický materiál a léky, drogerii a potřeby pro děti.

S nabídkami další pomoci se lidé mohou obracet také na krizovou městskou linku na e-mailu: ukrajina@muvalmez.cz a telefonu: 775 857 847 (po-pá v čase 8.00–15.00). „Kolegyně z odboru sociálních věcí zde evidují všechny nabídky a v případě potřeby dokáží poradit také občanům ukrajinské národnosti. Za město připravujeme také kapacity ubytování, které budeme moci využít v případě, že dojde k vyčerpání možností ministerstva vnitra a kraje. Zároveň také evidujeme nabídky na ubytování ukrajinských rodin u soukromých osob,“ doplnil informace starosta Stržínek.

Zapojila se řada obcí z celého regionu

Humanitární sbírky organizuje na svých úřadech také celá řada dalších obcí na Vsetínsku, Hornolidečsku nebo na Horním Vsacku.

Některé důležité weby, infolinky, odkazy:

• Důležité zdravotnické informace pro občany Ukrajiny v češtině i ukrajinštině, volejte zdarma linku +420 226 201 221, volba číslo 8.

• Infolinka +420 974 801 802, kde se dozvíte praktické pobytové informace. Je k dispozici i e-mailová adresa: ukrajina@mvcr.cz.

Ve Zlínském kraji řeší aktuální požadavky firem v souvislosti s pracovníky z Ukrajiny a jejich rodinnými příslušníky Kontaktní centrum pro Východní trhy v rámci Krajské hospodářské komory. (Bohdana Lavrovičová, tel. 725 596 631, e-mail: lavrovicova@khkzk.cz).

Centrum na podporu integrace cizinců (krajská pobočka v budově Centroprojektu ve Zlíně – www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj)

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra řeší ubytovací kapacity pro občany z Ukrajiny – www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinske-rodiny.