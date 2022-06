„V den svátku svatého Jana Křtitele si připomeneme některé zvyklosti a rituály, které tyto slavnosti od pradávna provázely. Svatojánské obřady jsou od dávných dob spojeny s mýtickou oslavou slunovratu. Bude to večer plný tajemných slunovratových zvyků a poezie,“ ujistil Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Ve společném programu členové souborů Radhošť a Vsacan oslaví letní slunovrat, zapálí svatojánský oheň – symbol slunce, se zbojníky budou hledat poklad, zatímco děvčata uvijí věnečky z kvítí milodějného, kterými si zkusí přičarovat svého milého. Představí se také dívčí sbor Krúžek štyr tet. Taje valašských léčitelů poodhalí Vojtech Bajer. Slovem provází Tomáš Gross. Po programu zahraje k tanci i poslechu cimbálová muzika.

Slavnosti slunovratu na hvězdárně

Na stejný den (pátek) připravuje Slavnosti slunovratu také Muzeum regionu Valašsko. Uskuteční se od 18 hodin na vsetínské hvězdárně. Muzejníci připravují rodinný program, jehož zlatým hřebem bude nezbytné zapálení svatojánské vatry.

Podle Jiřího Koňaříka z Muzea regionu Valašsko sází letošní vítání léta na hvězdárně na osvědčené programové schéma.

„Děti se mohou těšit na výtvarné dílničky a další aktivity. Chybět nebudou astroprojekce, interaktivní atrakce nebo pozorování denní a noční oblohy. K dispozici bude také táborák, u kterého bude možné opéct špekáček nebo si zazpívat písničky,“ vyjmenoval Koňařík.

S příchodem tmy se rozhoří velká svatojánská vatra.

„Občerstvení bude zajištěno, a to i včetně špekáčků. Pokud ale chcete mít jistotu, že si budete mít co opéct, doporučujeme si vzít nějaké i s sebou. Určitě také nezapomeňte na deku, ať se máte na co pohodlně usadit,“ vzkázal vedoucí vsetínské hvězdárny Petr Stolařík.

Organizátoři upozorňují, že v případě velmi nepříznivého počasí bude akce zrušena.

„Pokud si nebudete jisti, podívejte se na Facebook Muzeum regionu Valašsko, kde by se v takovém případě objevila aktuální informace,“ vyzval Jiří Koňařík.

Devatero kvítí Vandy Vrlové

Svatojánským zvykům a především bylinám bude věnovaný také pořad známé valašské bylinkářky Vandy Vrlové. Uskuteční se ve čtvrtek 23. června od 17 hodin na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Těšit se můžete na zajímavé povídání o svatojánských bylinách a jejich léčivé síle. Součástí besedy bude i bylinková poradna.

Uznávaná odbornice a autorka několika publikací o bylinách spolupracuje řadu let s Muzeem regionu Valašsko. V programu Devatero kvítí Vandy Vrlové se bude věnovat svatojánských bylinám, o kterých se říká, že když se nasbírají přes noc z 23. na 24. června, mají největší léčivou sílu.

„Dozvíte i spoustu zajímavostí o předkřesťanských zvycích spojených se Svatojánskou nocí. Zájemci si také budou moci přinést byliny, u kterých si nejsou jisti názvem nebo léčivými účinky, a paní Vrlová jim ráda poradí,“ ujistila kurátorka akce Ivana Spitzer Ostřanská.