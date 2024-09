Nábor do registru dárců kostní dřeně na Valašském záření pomůže třeba Radimkovi

Tři dny plné pestrého kulturního programu v rámci festivalu Valašské záření nabídnou nejen hudbu a vystoupení, ale také možnost pomoci druhým. A to vstupem do registru dárců kostní dřeně.

Během léta vstoupilo do registru bezmála osmdesát zájemců, a to v rámci projektu#POMAHAME. Další se k nim mohou přidat během pátku od 16 do 19 hodin na Valašském záření. Náborový tým hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice zájemnci najdou ve stánku VHK ROBE Vsetín, poblíž informačního centra na vsetínském Dolním náměstí.

„Pro vstup do registru je zapotřebí věk 18 až 35 let (včetně), dobrý zdravotní stav bez závažných onemocnění v minulosti, vyplnění dotazníku, výtěr z dutiny ústní a ochota pomoci se záchranou života a zdraví těžce nemocných pacientů,“ uvedla primářka hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice Jana Pelková. Na místě náboru zdravotníci zodpoví všechny dotazy, spojené se vstupem do registru i procesem vyhledávání a darování kostní dřeně.

close info Zdroj: Vsetínská nemocnice zoom_in Nábor do registru dárců kostní dřeně na Valašském záření pomůže třeba Radimkovi

Charitativní projekt#POMAHAME spojil hokejisty VHK ROBE Vsetín a spolek Stoupa Cup Vsetín vloni poprvé. V prvním ročníku společně pomohli malému Teovi v jeho boji o návrat do běžného života. Nyní zaměřili svou pozornost na osmiletého Radimka Hnika z Valašského Meziříčí. „Ten byl donedávna zdravým dítětem, školákem a také sportovcem. V dubnu letošního roku ale kvůli zdravotním problémům navštívil s rodiči lékaře. Výsledkem byla diagnóza akutní lymfoblastické leukemie,“ připomenuli organizátoři projektu, který se nyní orientuje nejen na získávání finanční podpory, ale také nábor do registru dárců kostní dřeně. Ta může jednou pomoci Radimkovi i mnoha dalším vážně nemocným pacientům s poruchou krvetvorby.

Nábor do registru zajišťují pracovníci hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice. Odběry se uskutečnily v rámci přátelských fotbalových utkání ve Francově Lhotě (TJ Sokol Francova Lhota vs. VHK ROBE Vsetín), v Hrachovci (HC Bobři Valašské Meziříčí vs. VHK ROBE Vsetín), při zahájení projektu u Kapka Resortu i na dalších místech.

„O příběhu rodiny Hnikových jsme se dozvěděli přímo z hokejové kabiny a nebylo nad čím přemýšlet. První ročník#POMAHAME vyšel perfektně, proto bychom fanoušky opět rádi vtáhli do děje a budeme se snažit posbírat co možná nejvíce peněz,“ dodal za spolek Stoupa Cup Zdeněk Čablík.

Pro Vsetínskou nemocnici je letošek Rokem v pohybu. Jedním z jeho úkolů je propagace pohybových aktivit, které vedou nejen ke zvýšení vlastní kondice, ale také k pomoci druhým. Kromě projektu #POMAHAME rozvíjí Vsetínská nemocnice s hokejisty VHK ROBE Vsetín i projekt Tací sa nerodí na rovině.