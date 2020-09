Vzhledem k letošním omezením a nařízením vlády se pořadatelský tým vsetínského kulturního domu při přípravě 22. ročníku Valašského záření řádně zapotil. Vymyslet, jak uspořádat akci, na kterou si v průběhu dvou dní najde běžně cestu až deset tisíc návštěvníků a to za dodržení všech opatření, trvalo týdny. O největších úskalích si Deník povídal s Petrou Vaňkovou, jednatelkou Domu kultury Vsetín, který akci pořádá ve spolupráci s městem Vsetín.

Všechny větší akce se kvůli koronaviru hromadně ruší. Záření zůstává…

Samozřejmě by bylo jednodušší letošní Valašské záření úplně zrušit, ale rozhodli jsme se zabojovat a tuto oblíbenou akci uspořádat i za ztížených podmínek. Zvolili jsme nevzdát se, připravený program nerušit a opět přivést na Vsetín známé hvězdy. Záření bude, i když letos trošku jiné.

V čem bude největší změna?

Záření nebude letos až tak úplně o setkávání. Obecně hygienická opatření setkávání zcela nefandí. V centru města jsme museli vytvořit dva sektory, které oplotíme. Jeden bude na prostranství před kulturním domem - sektor Svárov a druhý na Dolním náměstí. Získáme tak kontrolu nad počtem návštěvníků, nařízení aktuálně dovolují maximálně tisíc lidí v sektoru. Další změna se týká obalů – hygienici zakázali vratné kelímky, takže pojedeme „postaru“ v jednorázových. Díky nařízením jsme také omezili doprovodný program a počet prodejních stánků. Aby se lidi neshlukovali a nepostávali u piva během koncertů. Takže letos Záření nebude o konzumu, ale o kultuře.

Co to hlavně pro návštěvníky znamená?

Kdo chce zažít kulturu, ať si raději přijde dřív a zajistí si místo, aby se „vlezl“ do té tisícovky. V každém sektoru budou dva vstupy i výstupy. Při vstupu do sektoru dostane návštěvník na ruku gumový pásek s logem DK. Budou odlišené barevně a označení dostanou také stánkaři a technici. Podle zbývajícího počtu okamžitě víme, kolik lidí ještě může ostraha pustit. Uvnitř sektorů budou stánky s občerstvením i WC, kdo bude chtít odejít, odevzdá u východu pásek, pořadatelé jej dezinfikují a bude připravený pro dalšího návštěvníka. Kdo přijde po té, co se vyčerpá počet tisíc náramků, má smůlu a na koncert se nedostane.

Myslíte, že tento počet brzy zmizí?

Myslím, že na Dolním náměstí bude počet dostačující, Na Svárově přes den asi taky. Nejtěžší to bude na večerní programy na Svárově. Tam se můžeme dostat do konfliktů s lidmi, kteří budou posílení alkoholem. Ale máme zapojené kromě našich zaměstnanců také brigádníky i ochranku, věřím, že to zvládnou. A také věříme, že lidé pochopí, že tato opatření jsou často omezující a nepříjemná, ale nutná.

Náročná bude i příprava před zahájením festivalu vzhledem ke stavbě sektorů, je to tak?

Bude to pro nás naprostá novinka. Musíme z nuly vybudovat areál dostatečně velký, aby se tisíc lidí rozptýlilo. Část hranic tvoří přirozeně budovy. K tomu budeme stavět téměř tři sta devadesát metrů ohraničení z mobilních plotových dílů. Začneme je rozmisťovat už ve čtvrtek odpoledne. Oproti minulým rokům, kdy bylo uklizeno v sobotu večer, letos definitivní úklid provedeme v neděli ráno. Kvůli jednorázovým kelímkům musíme také posílit množství odpadkových košů.

Jak to bude vypadat prakticky, oba sektory budou neprodyšně uzavřené?

Sektor Dolní náměstí se uzavře v pátek v 9 hodin ráno. Sektor Svárov bude téměř průchodný (s výjimkou chodníku od Lega) do pátečních patnácti hodin. Pak je ochranka uzavře, projde sektorem, kdo bude chtít zůstat na kulturu, toho označí páskem, zbytek musí zónu opustit.

A co nošení roušek při sledování programů?

Pořád se musíme řídit platnými pravidly Ministerstva zdravotnictví, a ty aktuální říkají, že venku se roušky návštěvníků netýkají. Uvnitř musí být roušky, když počet lidí přesáhne stovku. Už teď podle počtu prodaných vstupenek víme, že na jediný placený koncert letošního Záření - a tím je koncert skupiny No Name ve velkém sále domu kultury, budou roušky povinné. Co se týká projekcí v kině Vatra, návštěvníci musí mít roušku u sebe. V okamžiku, kdy počet diváků překročí sto, budou prostřednictvím zvukového signálu a promítaného spotu na plátně vyzváni, aby si ji nasadili. Věřme, že jiné změny do začátku konání akce nenastanou.

Jaké bylo vyjednávání s účinkujícími vzhledem k nejistotě, která panovala?

Kapely byly velmi vstřícné. Velká většina si zablokovala termín i na rok 2021 kdyby to letos náhodou neklaplo. Můžeme se tak těšit na už zmíněné No Name, mimochodem tato kapela plánuje koncerty dva roky dopředu, takže případný přesun by jejich vystoupení příští rok znemožnil. Dále zazpívá Naďa Urbánková, Dan Bárta a přijede také Anna K. Z místních kapel se můžeme těšit na vsetínské bigbíťáky z Old Skart, valašský lidový folk v podání Darebandu nebo oslavu dvaceti let s revivalovovou skupinou Waťák.

Jakou očekáváte účast na letošním Valašském záření?

Jsem zvědavá, kolik lidí se rozhodne a ze strachu se do víru Záření nevydá. Někoho mohou odradit také nastavená pravidla, ale my jsme si je nevymysleli. Musíme je zkrátka dodržet. Přesto se na všechny návštěvníky těšíme a budeme rádi, když dorazí, protože zejména pro ně se snažíme celý program připravovat.