Město Valašské Meziříčí zná vítěze architektonické soutěže na přístavbu tělocvičny Základní školy Křižná. V konkurenci tří desítek tvůrčích týmů z ČR, Slovenska, Evropy i zámoří zvítězil návrh, který předložil brněnský ateliér AXXI. Vítěze už potvrdila i rada města.

Vítězný návrh podoby nové tělocvičny a sportovní haly v areálu Základní školy Křižná ve Valašském Meziříčí. | Foto: Město Valašské Meziříčí a CCEA MOBA

Základní škola Křižná je s 650 žáky největší městskou základkou ve Valašském Meziříčí. Její dosavadní tělocvična je ale dlouhodobě na hraně své kapacity a modernizaci potřebuje.

Radnice zároveň hledá cesty, jak rozvíjet možnosti městských sportovišť. Nová tělocvična v centru města bude proto sloužit také jako tréninková hala. Počítá se i s jejím využitím pro pořádání větších (nejen) sportovních akcí a soutěží.

Skvělé a ekonomické řešení, těší starostu

„Přišlo nám jako skvělé řešení propojit potřeby školy s potřebami místních sportovních klubů a oddílů, které volají po výstavbě nové sportovní haly,“ uvedl starosta města Robert Stržínek.

Nová tělocvična bude dopoledne sloužit žákům, odpoledne a o víkendech ji naplno využijí sportovci. „Jedná se o funkční a zároveň ekonomicky nejvýhodnější řešení,“ poznamenal Stržínek.

Valašský frgál pronikl do online bible gurmánů, je 4. nejlepším koláčem světa

Úkolem odborné poroty bylo vybrat nejlepší soutěžní návrh a nabídnout městu partnera, který projekčně zajistí všechny fáze soutěže včetně výstavby a autorského dozoru.

Porota byla složená ze závislé a nezávislé části, její předsedkyní byla brněnská architektka Janica Šipulová. K vítěznému architektonickému zpracování Janica Šipulová řekla: „Návrh řeší školu jako celek a snaží se přijít s řešením, které maximálně zlepšuje a zhodnocuje celou budovu a řeší její problémy.“

Podle ní se podařilo odstranit stávající slabé stránky v podobě dlouhých koridorů náročných na vytápění a přehlednost pro nejmenší žáky. „Nový návrh (je) mění a maximálně využívá v novém potenciálu právě tím, že uprostřed areálu umisťuje tělocvičnu. Tímto zásadním krokem uprostřed školy vzniká jiná atmosféra, škola se stává přehlednější a opravdu má své nové srdce,“ míní architektka.

Vsetínský zámek získá novou fasádu a výtah, práce provoz neomezí

Vedle Janicy Šipulové v nezávislé části poroty zasedl krajinářský architekt Zdeněk Sendler, slovenská architektka ze studia Plural Gabriela Smetanová a architekt Jan Mach z kanceláře Mjölk.

Závislou část poroty zastupovala ředitelka ZŠ Křižná Milena Medková a místostarostové města Valašské Meziříčí Yvona Wojaczková a Petr Nachtmann.

Nachtmann: Splácíme dluh škole i sportovcům

Místostarostku Meziříčí Yvonu Wojaczkovou mile překvapilo množství přihlášených návrhů a doslova celosvětový zájem architektů. O to náročnější však měla porota rozhodování. „Výsledek ale rozhodně stojí za to. Věřím, že se škola brzy dočká nové moderní tělocvičny a sportovci adekvátního zázemí,“ řekla Wojaczková.

Podobně výsledek soutěže kvitoval i místostarosta Petr Nachtmann: „Splácíme určitý dluh vůči škole, ale například také házenkářům, florbalistům a dalším, kteří na sportovní stánek dosud čekali,“ připomněl Nachtmann.

Vítězný návrh podle něj respektuje potřebu hřiště o rozměrech 43 krát 23 metrů a jako jediný také dokázal novou halu umístit do areálu školy, aniž by zasáhl do stávajícího hřiště. „Pokud půjde vše dobře, doufám, že v horizontu dvou až tří let, bychom se mohli dočkat funkčního moderního sportoviště.“

Valašské Meziříčí postaví nový dům pro seniory. Nabídne 30 malometrážních bytů

Při přípravě soutěže o návrh si město pojmenovalo jasný cíl. Stávající tělocvičnu nikoliv nahradit, ale doplnit školu o novou halu na dosud nezastavěné ploše školního areálu, do které je možné přejít suchou nohou.

„Vítěznému návrhu se to podařilo velmi elegantně. Jako jediný umístil halu uprostřed dispozice a proměnil tak vnímání a fungování celého areálu školy. Podařilo se zachovat hřiště i zahradu se vzrostlými stromy,“ doplnil mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.

O SOUTĚŽI Do mezinárodní soutěže o návrh na přístavbu tělocvičny Základní školy Křižná se přihlásilo celkem 30 týmů. Podobu nového sportoviště navrhovali autoři z České republiky, Slovenska i Francie, Španělska a Itálie či mnohem vzdálenějších Spojených států amerických a Argentiny. Odborná porota vybrala jednomyslně vítěze, kterým se stal brněnský ateliér AXXI. Pomyslné stříbrné místo obsadil tým Kuklica Smerek architekti a třetí příčku maďarský ateliér Építész Stúdió. Porota udělila i mimořádnou odměnu argentinskému ateliéru Carlos Nahuel Recabarren. Mezinárodní otevřenou jednofázovou architektonickou soutěž o návrh vyhlásilo město Valašské Meziříčí ve spolupráci s CCEA MOBA.

*Další informace k soutěži včetně představení všech soutěžních návrhů najdete na stránkách: https://cceamoba.cz/souteze/vmg