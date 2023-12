Trpaslík ve skořápce i šestimetrový obr. Valašské Meziříčí hostí výstavu betlémů

Betlémy z nejrůznějších materiálů a velikostí obdivují návštěvníci výstavy K Ježíškovi do Betléma půjdeme ve Valašském Meziříčí. Dřevěné, keramické, z papíru či skla. Přes 130 betlémů představuje největší přehlídku svého druhu na Moravě a co do počtu exponátů patrně i v republice.

Výstava betlémů ve Valašském Meziříčí | Video: Iva Nedavašková