Výstavba technické infrastruktury na celkem jedenadvaceti stavebních pozemcích má být hotová do konce roku. „Jedná se o kanalizaci, vodovod, elektrické přípojky či cesty, za jejichž vybudování zaplatí radnice 27 milionů korun bez DPH,“ uvedl mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.

Elektronická aukce

Dvacet jedna stavebních parcel nabízí město k prodeji formou elektronické aukce. „Naším prvotním cílem bylo umožnit nákup pozemků pouze fyzickým osobám s tím, že uchazeč by mohl zakoupit jednu stavební parcelu. Chtěli jsme tak zabránit spekulacím,“ řekl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Protože se žádný kupec neobjevil, zastupitelé rozhodli o úpravě podmínek prodeje tak, aby se do elektronické aukce mohly přihlásit fyzické i právnické osoby.

Nově může jeden zájemce koupit také více pozemků a vybudovat zde například řadovou zástavbu. Nadále však platí, že nepřípustný je mobilheim či maringotka.

„Kupující se mohou do aukce hlásit do 31. srpna. Cena za metr čtvereční je 2 300 korun a jsou v ní zahrnuty náklady na technickou infrastrukturu. Po jejím dokončení budou pozemky kupujícím předány,“ přiblížila podmínky Alena Schattke, vedoucí odboru majetkové správy radnice.

Majitelé parcel budou mít tři roky na to, aby získali stavební povolení. Zápis stavby do katastru nemovitostí musí provést do pěti let od zahájení výstavby. Detailní podmínky naleznou kupci na webu města.