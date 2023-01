Fond obnovy nehodlá radnice vyčerpat celý, jako rezerva v něm zůstává více než 30 milionů.

Příjmy z hazardu i pokut

Co se příjmové stránky města týče, starosta Stržínek připustil, že se počítá i s příjmy, kterou mohou budit emoce.

„Jsou to například příjmy z radarových pokut ve výši 30 milionů nebo daně z technických a hazardních her ve výši 27 milionů. Nechci to skrývat,“ řekl zastupitelům starosta.

Podle něj není nic neobvyklého, že město vstupovalo do začátku roku v rozpočtovém provizoriu.

„S ohledem na současnou turbulentní dobu jsme počkali se schválením konečné podoby rozpočtu až do ledna, abychom znali přesnou výši zůstatků na účtech a mohli lépe plánovat důležité investice,“ vysvětlil Stržínek.

Přípravu rozpočtu podle něj nepříznivě ovlivnila dvouciferná inflace i růst cen energií a tepla. Přesto město počítá s tím, že bezmála 30 % rozpočtu budou tvořit investice. Konkrétně se jedná o částku 260 milionů korun.

„Je to o tři procenta více než loni a devítiprocentní navýšení proti roku 2021,“ srovnal Stržínek.

Největší investice míří do škol

Mezi nejvýznamnější investice v souhrnu za bezmála 110 milionů se jednoznačně řadí zateplení ZŠ Vyhlídka (35 mil. Kč), regenerace školního hřiště ZŠ Žerotínova (26 mil. Kč), první etapa revitalizace panelového sídliště v Podlesí (25 mil. Kč) nebo oprava hřiště s umělou trávou v areálu letního stadionu (22 mil. Kč). Jde o záměry dlouhodobě plánované.

Za 15,5 milionu chce dále město zateplit budovu městského úřadu v Soudní ulici.

„Po dokončení stavebních úprav počítáme v tomto případě stejně jako u ZŠ Vyhlídka s výraznou úsporou nákladů za energie. Ze stejného důvodu máme v rozpočtu čtyři miliony korun na výměnu veřejného osvětlení za moderní LED technologii,“ navázal starosta Stržínek.

Kratší trasy nebo stokilometrový maraton. Týden turistiky láká na novinky

Radnice také letos dokončí nákup budovy K1 za 18 milionů, kde má v budoucnu vzniknout až 50 nových bytů. Z dalších investic lze zmínit chodník na Horním Brňově a propojovací chodník v Hrachovci (12 milionů), modernizaci rozhlasu v místních částech (7 mil.) či klimatizaci ve velkém sále kulturního zařízení (7 mil.).

Hasiči ve Lhotě s mohou těšit na rekonstrukci zbrojnice za 6,6 milionu korun. Počítá se také s odborným restaurováním Mariánského sloupu na náměstí a dalšími investicemi.

Při sestavování bilance se nezapomnělo ani na vítězné projekty takzvaného participativního rozpočtu, které navrhovali sami obyvatelé města. Je na ně připraveno 2,5 milionu korun.