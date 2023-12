Perníčky rozdala pacientům v Meziříčí fenka Bella, nepřijdou ani o vánoční rybu

Co nejpříjemnější vánoční svátky se snaží pro své pacienty připravit personál Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí. I když se zdravotníci snaží v tomto období propustit do domácí péče na svátky všechny, komu to zdravotní stav dovolí, budou Vánoce v nemocnici trávit i pacienti, kteří musí z důvodu své nemoci, úrazu či diagnózy být pod neustálým dozorem lékařského i nelékařského personálu.

Předvánoční atmosféra v Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí; prosinec 2023 | Foto: Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí

Poslech koled, vánoční výzdoba, zdobení vánočních stromečků, to vše zpestřuje pacientům ve valašskomeziříčské nemocnici vrcholící Advent a blížící se Vánoce. I když primárně pacienti Oddělení následné péče či Interního oddělení zůstanou přes vánoční svátky v péči zdravotníků, nebudou ani oni ochuzeni o sváteční atmosféru. „Jedná se primárně o pacienty s dlouhodobými chronickými a vleklými problémy, pacienty s akutními úrazy nebo frakturami, vyžadujícími absolutní klid na lůžku," říká ke skladbě pacientů hlavní sestra Jana Pelikánová. Zmínění pacienti stráví na nemocničních lůžkách vánoční a často i novoroční dny. „Že nemohou být v těchto dnech se svými blízkými, se jim snažíme vynahradit alespoň dobrou náladou na oddělení a možností spojit se s rodinou alespoň přes tablet, který máme k dispozici na odděleních následné péče," doplňuje hlavní sestra Pelikánová. Kromě navození příjemné vánoční atmosféry na odděleních nebudou pacienti ochuzeni o tradiční štědrovečerní večeři. Každý pacient, který není omezen dietou, dostane na oběd čočkovou polévku, nudlový nákyp s tvarohem a kompot. „Na večeři se poté bude servírovat smažené rybí filé, bramborový salát a nebude taktéž chybět ani vánoční balíček s jablky, banánem, pomeranči, mandarinkami, kiwi, tatrankou, perníkem a džusem," upřesňuje skladbu štědrovečerní tabule vedoucí stravovacího úseku Tomáš Jareš. Pacienti s dietou dostanou na oběd bramborovou polévku a taktéž nudlový nákyp s tvarohem. „Na večeři to poté bude rybí filé na kmíně s citronem, bramborovou kaší a meruňkovým kompotem. Ani pro tyto pacienty nebude chybět speciální vánoční balíček," doplňuje Jareš. Adventní období v prosinci zpříjemnila pacientům Oddělení následné péče návštěva čtyřnohého canisterapeutického psa Belly. Pod vedením canisterapeutky Blanky Hašové Bella během své předvánoční návštěvy obcházela pokoj po pokoji a pacientům rozdávala perníčky z košíku. Neskrývaná radost byla veliká, možnost pohladit si pejska a ležet s ním alespoň na chvíli v jedné posteli vykouzlila na tvářích mnohých velkou radost a slzičky štěstí. „Vzpomínky dokážou zahřát na duši. Zlomenou nohu zasádrujeme, chřipku vyléčíme, jen s duší to mnohdy neumíme. Potřebujeme dávky smíchu, úsměvů a pocitů, že nás někdo rád vidí, a to ten chlupáč dokáže. To je pro mě canisterapie, vykouzlit u nemocného úsměv na tváři, proto se na oddělení následné péče valašskomeziříčské nemocnice ráda vracím," říká canisterapeutka Blanka Hašová. O přínosech canisterapie nemá jedinou pochybnost ani staniční sestra oddělení následné péče Petra Žákovská. „Vybavují se mi pacienti, kteří se rozmluvili při pohledu na tu němou tvář. Pacienti, kteří přestali myslet na bolest, jen aby si pejska pohladili. A to vše i nyní v předvánočním období je pro naše klienty velmi povzbudivé a prospěšné," dělí se o svou zkušenost Petra Žákovská.

