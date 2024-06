V Meziříčí zmodernizují koupaliště. Do nerezových bazénů investují 60 milionů

Současné obložení a další materiály dosluhují, opravy se prodražují, po modernizaci volá také objekt pro plavčíky. To jsou důvody, proč valašskomeziříčská radnice plánuje investovat okolo 60 milionů korun do areálu městského koupaliště. Jen dva roky poté, co zde uvedla do provozu zbrusu nový bazén a turnikety za stejnou sumu.

Letní koupaliště Valašské Meziříčí. Ilustrační záběry. | Video: Iva Nedavašková