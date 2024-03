Valašské Atény si nadělily pořádný kulturní dárek. Kulturní zařízení města se po 50 letech dočkalo nového koncertního křídla od české společnosti Petrof. Mistrovský nástroj se velkým sálem v zámku Žerotínů poprvé rozezní v neděli 10. března. Svým recitálem jej pokřtí meziříčská rodačka Markéta Irglová.

Město Valašské Meziříčí pořídilo pro své Kulturní zařízení koncertní křídlo P 284 Mistral od české tradiční firmy Petrof. Zástupci vedení města si nástroje firmy Petrof přijeli prohlédnout přímo do Petrof Gallery. | Foto: Město Valašské Meziříčí

O nákupu nového koncertního křídla se ve městě na soutoku Bečev hovořilo delší dobu. „Meziříčí je vyhlášené svou kulturní scénou. Máme zde velmi aktivní Klub přátel hudby s pětapadesátiletou tradicí, na kterou můžeme být právem hrdí,“ připomněla místostarostka města Yvona Wojaczková.

Co však podle jejích slov ve Valašském Meziříčí dosud postrádali, byl právě kvalitní klavír, který by umožnil recitály předních nejen českých umělců.

Stávající klavír byl totiž do Kulturního zařízení pořízen téměř před půl stoletím, konkrétně v únoru 1976. Už delší dobu nevyhovuje potřebám umělců.

„Nedrží intonaci a je nezbytné ho častěji ladit. Už je také zvukově nevyrovnaný a mechanika trpí silným opotřebením, což je slyšet na kvalitě tónu,“ popisuje Roman Štěrba, ředitel Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí.

Zmíněné důvody a také množství výtek profesionálních hudebníků podle jeho slov neumožňují zařadit do programu kulturního zařízení města sólové klavírní koncerty.

Vedení radnice proto hledalo adekvátní náhradu. Volba padla na známou královéhradeckou firmu Petrof s bezmála sto šedesátiletou tradicí.

„Díky ochotě paní Zuzany Ceralové Petrofové a jejích kolegů jsme se detailně seznámili s tím, jak mistrovské hudební nástroje vznikají a hledali zde klavír, který bude nejlépe vyhovovat potřebám našeho Kulturního zařízení,“ přiblížil starosta Robert Stržínek

Na jednotlivé nástroje pak přímo v Petrof Gallery zástupcům Valašského Meziříčí zahrál přední český pianista Ivo Kahánek. „Abychom věděli, z čeho vybíráme,“ poznamenal Stržínek.

Nakonec radní města schválili nákup mistrovského koncertního křídla P 284 Mistral. „Naše město si je po padesáti letech rozhodně zaslouží. Už teď víme, že jej dokážeme využít nejen pro koncerty vážné hudby, ale také vystoupení jazzových či dalších hudebníků a umělců,“ doplnil starosta Meziříčí.

Cena nového klavíru činí bezmála 2,4 miliony korun a jedná se tak o významnou investici do podpory kulturního života ve Valašském Meziříčí.

Klavírní recitál Markéty Irglové k představení nového klavíru Petrof Mistral v Kulturním zařízení města Valašské Meziříčí; neděle 10. března 2024Zdroj: KZ ValmezMistrovský nástroj si svou premiéru odbude v neděli 10. března v podvečer, kdy na něj během svého recitálu zahraje úspěšná oscarová zpěvačka a rodačka z Valašského Meziříčí Markéta Irglová. Ve velkém sále Kulturního zařízení města vystoupí od 18 hodin.

„Mám velkou radost, že se křtu nástroje zhostí právě Markéta Irglová, která si našla čas a do rodného města přiletí z Islandu, kde aktuálně žije. Věřím, že se všichni můžeme těšit na jedinečný zážitek,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková.

Markéta Irglová nehraje v Česku často. Ne, že by nechtěla, naopak, české publikum má ráda – a v rodném Valmezu o to víc. Ale osud ji zavál na Island a posledních deset let se věnovala především výchově svých tří dětí.

Markéta Irglová - My Happy Place

Zdroj: Youtube

Že na ni svět nezapomněl, potvrdila v posledních dvou letech vyprodaná turné v prestižních sálech ve Spojených státech, která absolvovala spolu s Glenem Hansardem ve znovuobnovené sestavě Swell Season. Recenzenti nešetřili chválou a posluchači nadšením.

Na obzoru se tak po patnácti letech možná rýsuje nové společné album nezapomenutelné dvojice z filmu Once, který je označován za „muzikál celé jedné generace“. Z něj pochází i slavná oscarová píseň Falling Slowly.