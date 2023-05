Valašské Meziříčí čekají opravy silnic. Letos začne stavba Palačovské spojky

Jak pokračuje příprava důležitých dopravních staveb či jaká omezení čekají v nejbližší době řidiče ve Valašském Meziříčí? V červnu by se motoristé měli připravit na zahájení stavby Palačovské spojky, která má silnici do tří let napojit na dálnici. V příštím roce čeká řidiče kyvadlový provoz městem. Bude se totiž opravovat průtah centrem v ulici Vsetínská a mostu přes Rožnovskou Bečvu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Alexandra Buršíková