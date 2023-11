V nejbližších letech by mělo ve Valašském Meziříčí vzniknout přes 400 nových bytů a vyrůst více než 100 rodinných či řadových domů. Město chystá v rámci podpory bydlení nejen vlastní projekty, ale aktivně spolupracuje i se soukromými developery.

Bývalý internát ve Valašském Meziříčí se změní na nájemní byty | Video: Iva Nedavašková

Radnice ve Valašském Meziříčí momentálně připravuje rekonstrukci bývalého internátu v Zašovské ulici. Stavět by se mohlo začít už v roce 2025 s tím, že zde vznikne 32 bytů s dispozicí zejména 3+kk, doplněných o byty 2+kk a 1+kk.

Byty budou určeny zejména pro mladé rodiny s dětmi. „Jedná se tak o další rozvoj městského bytového fondu, který aktuálně čítá 434 bytů. Tyto jsou primárně určeny pro seniory a osoby s hendikepem,“ vysvětlila místostarostka Yvona Wojaczková. Město dále počítá s bytovými domy v ulici Vrbenská nebo na Křižanově pile.

Bývalý internát v Meziříčí promění na byty pro mladé. Úprava spolkne 100 milionů

Radnice spolupracuje také se soukromými investory, kteří připravují celou řadu projektů. Jedním z nich jsou například bytové domy na Štěpánově, kde město prodalo pozemek právě s cílem bytové výstavby.

Další projekty se nacházejí v již zmíněném areálu bývalé Křižanovy pily nebo v městských místních částech.

„Zde se primárně jedná o výstavbu rodinných domů v lokalitách, ve kterých to umožňuje územní plán. V souhrnu pak počítáme s tím, že zhruba do roku 2030 by mohlo v našem městě vzniknout přes 400 nových bytů a více jak 100 rodinných domů či řadovek,“ vypočítal starosta Robert Stržínek.

Více místa pro studenty. Sklářská škola ve Valašském Meziříčí dostane přístavbu

Také podpora rozvoje nejen nového bydlení je ve Valašském Meziříčí na vysoké úrovni. „Z pozice radnice pomáháme soukromým investorům například tím, že jim přispíváme na vybudování technické infrastruktury ­– cest, chodníků, vodovodů, kanalizací či veřejného osvětlení,“ přiblížil starosta.

Vedle toho město nabízí i dotace na výstavbu výtahů ve čtyř a pětipodlažních bytových domech. „Tuto dotaci navíc od příštího roku rozšiřujeme o příspěvek na opravy stávajících výtahů, čímž reagujeme právě na požadavek občanů,“ doplnil starosta Robert Stržínek.

Průzkum ukázal, že lidem nabídka bydlení nestačí

Nedávno si město nechalo zpracovat také veřejnou anketu k dostupnosti bydlení. Zapojilo se do ní 478 respondentů, kteří reprezentovali domácnosti o celkem 1 331 osobách.

Z výsledků jejich subjektivního hodnocení mimo jiné vyplývá, že mají zájem o nájemní bydlení, které vybuduje město. Zároveň si nadpoloviční většina respondentů myslí, že současná nabídka bydlení na trhu je malá.

Kdy začne stavba trasy Semetín-Bystřička? Lidé na ni čekají roky

„Dobrou zprávou je tedy celá řada připravovaných projektů, které mohou pokrýt jejich potřeby. Zároveň nás těší, že většina respondentů hodnotí Valašské Meziříčí jako dobré místo pro život,“ doplnila Alena Střítezská z oddělení rozvoje města.