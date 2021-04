Za tu dobu byl u budování a oprav veškeré důležité infrastruktury – ať šlo o vodovod, kanalizaci, zemní plyn, výstavbu nového spádového zdravotního střediska či opravy základní školy nebo v poslední době stavbu cyklostezky.

Podílí se i na přípravě dalších projektů, ty už však dokončí někdo jiný. Stávající volební období je pro Josefa Daňka podle jeho vlastních slov jeho posledním.

Uplynulý rok výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Jaký dopad měla na život lidí ve Valašské Polance?

Ovlivnila samozřejmě celý chod obce. Omezily se veškeré společenské aktivity, tedy činnost spolků, sportovní aktivity, tradiční vodění medvěda, mikulášské obchůzky, hody. To vše dostalo zabrat. Říkám si, že kdyby se takto mělo žít dál, tak to bude dost smutný život.

A dopady po ekonomické stránce?

Naštěstí funguje jakási setrvačnost ve financování, vloni i díky kompenzaci od ministerstva financí. Takže v práci na vylepšování moderní infrastruktury v obci se snažíme pokračovat, jako by se nic nedělo, protože jsme na současné investice šetřili. Zvláště pak poté, co jsme před dvěma lety jako Sdružení obcí Hornolidečska zahájili budování cyklostezek. Naše obec je křižovatkou. Na svém území tedy budujeme část cyklostezky, která vede od Ústí a má dosáhnout až po Poteč a v letošním roce také odbočku do Prlova. S předpokladem, že do budoucna se protáhne do Vizovic a Zlína. Do cyklostezky nyní investujeme veškeré volné zdroje. Naše dvě části mezi Leskovcem a Lužnou a z Polanky do Prlova představují náklady zhruba 45 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt kolem pětatřiceti milionů, zbytek jde z obecních peněz. Cyklostezka je však už jen jakousi ‚třešničkou‘ poté, co jsme v minulých letech úspěšně vybudovali veškerou základní infrastrukturu.

Co do ní spadá?

Před pěti lety jsme například dokončili devadesátimilionový projekt budování splaškové kanalizace v rámci Čisté řeky Bečva II. etapa. Obecní podíl představoval zhruba třicet milionů korun. Ještě do roku 2024 budeme splácet úvěr, který jsme si proto vzali. Ročně to představuje dva a půl milionu korun. Máme takovou vizi, aby koncem nynějšího volebního období byla veškerá strategická infrastruktura hotová, ať už se to týká elektrifikace, veřejného vodovodu, plynofikace či zmíněné splaškové, ale i dešťové kanalizace a cyklostezky. Pak nastane éra, kdy bude možné pustit se do projektů, které musely být dosud upozaděny.

Můžete některé konkrétní jmenovat?

Je to například přesun obecního úřadu do budovy čp. 81 někdejší mateřské školy, kterou je třeba nejprve rekonstruovat, dále modernizace kulturního domu, oprava domu služeb. V plánu je také stavba objektu pro spolkovou činnost myslivců a včelařů či oprava komunikací ve třech ze čtyř nových stavebních obvodů, které jsme v minulých obdobích vybudovali. Ale to už budou úkoly do dalších volebních období a pro mého nástupce. Nesmíme ale zapomenout také na to, že koncem příštího roku by měly být v naší obci dokončeny tzv. pozemkové úpravy. Následovat by pak měly generální opravy páteřních místních komunikací přes údolí Veřečný do Zděchova a přes údolí Vápenky do Prlova. V neposlední řadě jde také o výstavbu nového betonového mostu do místní části Potůčky ve Veřečném.

Chápu to správně, že se příští rok v komunálních volbách už nechystáte kandidovat?

Je to tak, nechystám. Za rok a půl po příštích volbách bych měl jít do důchodu. Myslím si, že už je nejvyšší čas toho nechat. Na radnici jsem začínal v devadesátém prvním, nejprve šestnáct let jako místostarosta. A na konci tohoto volebního období završím dalších šestnáct let jako starosta. Nemůžu říct, že by mě tato práce už nebavila a jsem přesvědčený, že za námi hodně práce zůstalo. Ale je třeba předat štafetu dál. Novému elánu a novým myšlenkám. Říká se, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet. A já už pomalu dohořívám. (smích)

Jak se za uplynulých třicet let proměnila práce na úřadě obce?

Její náplň je dnes úplně někde jinde. V jednadevadesátém jsem přišel do práce v montérkách. Zrovna jsme v obci stavěli vodovod. Ráno jsme vyřešili administrativu a druhou polovinu dne jsme strávili ve výkopu a budovali. Dnes strávím devadesát procent času u počítače, mezi lidi se dostanu na zbylých deset procent. A lopatu jsem v práci nedržel, ani nepamatuji. Jediné, co mi z mého původního oboru – stavařiny – zbylo, je pozice zástupce investora a investiční příprava. Dnes je to jen o papírech, zase o papírech a o kontrolách.

Když se ohlédnete za svým třicetiletým působením ve vedení obce, na co jste hrdý?

Určitě na to, že se nám za třicet let podařilo dostat dědinu na úroveň, kdy máme dobudovanou veškerou potřebnou infrastrukturu. Na to, že pokud se někdo rozhodne bydlet ve Valašské Polance, najde u nás spokojené bydlení s veškerým zázemím. Je tady k dispozici vše – plynem počínaje, veřejným vodovodem konče. Je tady zázemí pro sport, kulturu, máme pěknou školu, nové zdravotní středisko a mateřskou školu, přitom obec nemá žádné velké, nesplatitelné dluhy. Jsem hrdý na to, že je Valašská Polanka dobrou adresou a že můžu s otevřeným hledím a s čistým svědomím předat starostování budoucímu nástupci.