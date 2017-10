Valaši volí na zámku i ve hvězdárně. Volební komise navštíví i nemocnice

Sto padesát jedna volebních místností se dnes otevírá na území bývalého okresu Vsetín. Valaši mohou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin využít svého práva a rozhodovat o budoucnosti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Někteří prvovoliči dosáhli plnoletosti a práva volit teprve včera. „Nejmladší volič Rožnova oslavil povinných osmnáct let den před volbami, narodil se 19. října 1999. Naopak nejstarší voličkou může být obyvatelka města narozená 24. října 1918,“ přiblížil mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.

Ve stejném roce se narodila i nejstarší možná volička ve Vsetíně, které je devětadevadesát let. Je jednou z 21 645 oprávněných vsetínských voličů. Práva volit může v premiéře využít 241 prvovoličů.

Celkem se bude volit v jednašedesáti obcích regionu. Mezi obvyklými volebními místnostmi, jako jsou obecní úřady, kulturní domy a školy, nechybí ani méně tradiční hasičské zbrojnice, hotely nebo budova pěstitelské pálenice a moštárny ve Vsetíně.

Ve Valašském Meziříčí zase mohou voliči vyjádřit své sympatie kandidátům v místní hvězdárně. Sváteční zážitek si odnesou hlasující z místnosti na zámku Kinských. Volit z výšin budou tradičně v Pulčíně, který je se svými 680 m n. m. nejvýše položenou osadou regionu.

Nejvíce volebních místností je ve Valašském Meziříčí. Lidé tady mohou vhazovat obálky do uren na šestadvaceti místech. O jedno méně je ve Vsetíně, třetí nejvyšší počet, čtrnáct volebních okrsků, má Rožnov.

Ve většině vesnic je jedna, maximálně dvě volební místnosti. Výjimkou je Lešná u Valašského Meziříčí. Obec se dvěma tisíci obyvateli se skládá ze sedmi místních částí. V každé z nich je místo pro hlasování. S počtem místností tak překoná například i pětapůltisícové Zubří s pěti okrsky.

Volit mohou také hospitalizovaní pacienti v nemocnicích. Ve Valašském Meziříčí se jedná o deset pacientů, ve Vsetínské nemocnici projevilo zájem o odevzdání hlasovacího lístku čtyřicet voličů.

Mají osmnáct, poprvé smí volit. A půjdouValašské Meziříčí - Až v pátek odpoledne přijede z internátu domů, poprvé v životě zamíří do volební místnosti. „Půjdu volit s mamkou, taťka bude v práci,“ říká Natálie Valuchová z Valašského Meziříčí, jež před měsícem oslavila osmnáctiny. Studentka prostějovského gymnázia jezdí závodně cyklistiku a o politiku se nezajímá. Koho ve volbách podpoří, o tom rozhodne, až se seznámí s volebními programy. Volit sice půjde, ale neodsuzuje ani ty, kteří svého práva nevyužijí.



„Je to soukromá věc každého z nás,“ míní dívka. Petr Gajdušek (na snímku) oslavil osmnácté narozeniny v předvečer voleb. „Byla to jen malá oslava s přáteli, jsem v tréninku,“ usmívá se mladík, jenž hraje svou poslední sezonu ve fotbalovém týmu staršího dorostu TJ Valašské Meziříčí. K volbám určitě půjde. „Politiku sleduji delší dobu a to, co se v naší zemi děje, chci svým hlasem pomoci změnit,“ vysvětluje student třetího ročníku obchodní akademie, jenž podpoří toho, jehož program se mu líbí a komu věří. „Pokud někdo svého volebního práva nevyužije, je to jeho věc. Potom se ale připravuje o možnost změnit, co se mu nelíbí nebo s čím nesouhlasí,“ uvědomuje si Petr. (eš)