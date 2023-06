Milovníci koupání a vodních hrátek vyhlížejí sluníčko a letní teploty. Provozovatelé na Valašsku taktéž. Někteří, jako třeba v Rožnově pod Radhoštěm nebo Valašském Meziříčí, už letní sezonu zahájili, ve Vsetíně se chystají otevřít koupaliště Pod Pecníkem tuto sobotu. Na všech plovárnách pojedou do konce prázdnin.

Vsetínské koupaliště Pod Pecníkem. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Mrlina

Otužilci mohou na bazén už od začátku června

S prvním červnovým dnem otevřelo koupaliště ve Valašském Meziříčí. Areál je vybaven čtyřmi bazény – novým víceúčelovým bazénem s masážními tryskami a lehátky, plaveckým, rekreačním a dětským brouzdalištěm. Pro adrenalinové nadšence je připravena velká skluzavka nebo také nový tobogán.

Děti i dospělí zde mohou strávit čas odpočinku nejen vodními radovánkami, ale také sportovními a zábavními hrami. Sportovněji založení hosté přivítají možnost zahrát si plážový volejbal, nohejbal a košíkovou. Na své si přijdou i milovníci stolního tenisu.

Občerstvení si můžete koupit v nedalekém přilehlém bufetu s posezením na terase s výhledem na koupaliště. Pivo Radegast si dáte za 41 korun, malinovku za 40 korun a párek v rohlíku nebo hranolky za 45 korun.

Otvírací doba:

- po 11.30 - 17 hodin

- út-ne 9 - 20 hodin



Vstupné:

- celodenní vstup dospělý – 130 korun

- celodenní vstup dítě (7-15 let) – 105 korun

- celodenní vstup dítě (4-7 let) – 40 korun

- celodenní vstup senior (nad 65 let) – 105 korun

- odpolední vstup od 15.hodiny dospělý – 110 korun

- odpolední vstup od 15.hodiny dítě (7-15 let) – 90 korun

- odpolední vstup od 15.hodiny dítě (4-7 let) – 40 korun

- odpolední vstup od 15.hodiny senior (nad 65 let) – 90 korun

- večerní vstup od 18.hodiny dospělý – 50 korun

- večerní vstup od 18.hodiny dítě (7-15 let) – 40 korun

- večerní vstup od 18.hodiny dítě (4-7 let) – zdarma

- večerní vstup od 18.hodiny senior (nad 65 let) – 40 korun

- dítě do 4 let vstup zdarma

Rožnov pod Radhoštěm

Na začátku měsíce ohlásilo spuštění provozu i koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm

Plavci mohou využít 25 metrový bazén nebo 50 metrový bazén s vodními atrakcemi, vodním banánem a vodní trampolínou. Pro nejmenší je připraveno dětské brouzdaliště s malou dětskou skluzavkou. V nerezovém rekreačním bazénu se mohou děti i dospělí vyřádit na velké skluzavce, v houpacím bazéně, poležet si v perličkových masážních lehátkách nebo se svést v divoké řece.

Když budou mít návštěvníci dost vody, můžou si zahrát stolní tenis, nohejbal, streetball, badminton, kuželky nebo plážový volejbal.

Vstupné:

- celodenní vstup dospělý (15-65 let) – 110 korun

- celodenní vstup dítě (3-15 let) – 70 korun

- celodenní vstup senior (nad 65 let) – 75 korun

- odpolední vstup od 15. hodiny dospělý (15-65 let) – 80 korun

- odpolední vstup od 15.hodiny dítě (3-15 let) – 55 korun

- odpolední vstup od 15.hodiny senior (nad 65 let) – 55 korun

- dítě do 3 let vstup zdarma

lze platit kartou



Otvírací doba:

červen

- po-pá 11 – 19 hodin

- so-ne 9 – 20 hodin

červenec a srpen

- 9 – 20 hodin

Od soboty se mohou koupat i ve Vsetíně

Začátek sezony zahájí koupaliště Pod Pecníkem v sobotu. Kromě prodloužené otevírací doby čeká návštěvníky také dražší vstup.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Martin Mrlina

Neposloucháš? Už si nezaplaveš

Další změnou je nový návštěvní řád koupaliště, který musel být vzhledem k chování některých lidí v areálu zpřísněn. „Jednou z důležitých změn je, že návštěvník, který i přes napomenutí plavčíka nebo jiné pověřené osoby nebude dodržovat pravidla, bude na zbytek letní sezony vykázán z areálu,“ přiblížil místostarosta Pavel Bartoň. Zároveň dodal, že dojde k posílení týmu pracovníků koupaliště, kteří budou dohlížet na striktní dodržování návštěvního řádu.

Vstupné:

- celodenní vstup dospělý - 120 korun

- celodenní vstup dítě (3-15 let), senior (nad 65 let) - 90 korun

- odpolední vstup od 16.hodiny dospělý - 90 korun

- odpolední vstup od 16. hodiny dítě (3-15 let), senior (nad 65 let) - 80 korun

- permanentka na deset vstupů – 1080/800 korun

- dítě do 3 let vstup zdarma

- lze platit kartou



Otvírací doba:

V případě příznivého počasí od 9 do 20 hodin