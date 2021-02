Kde všude se musí nosit respirátory:

- obchody

- hromadná doprava

- zastávky, letiště

- provozovny služeb

- zdravotnická zařízení

- auta (pokud v nich nejedou členové jedné domácnosti)

Mnozí je nosí i na ulici, třebaže tam by jim podmínky dovolovaly nařízenou ochranu odložit.

Zodpovědně přistoupili ve čtvrtek lidé na Valašsku například k hromadnému cestování.

„Všichni měli respirátory, nebyl žádný problém. U jedné starší paní jsem si všimla, že měla dvě roušky najednou,“ popsala cestující Michaela, která jela po sedmé hodině ráno linkovým autobusem na Vsetín z Horního Vsacka.

Zakrytá ústa a nos si podle ní lidé většinou nechávali i po vystoupení z autobusu při pohybu po nádraží.

Disciplinovaně se chovali také návštěvníci Smetanovy obchodní galerie v centru Vsetína.

Také zde převládali jako ochrana respirátory, několik lidí volilo dvě roušky najednou. Případy, kdy někdo vstoupil do nákupního centra jen s látkovou rouškou nebo dokonce úplně bez ochrany dýchacích cest, byly naprosto ojedinělé.

„Nasadit si na obličej respirátor, v tom nevidím problém. Během nákupu se to dá vydržet. Ani se proto nedivím, že to většina lidí dodržuje. Problém je ale v tom, že je to to jediné, co vláda dokázala vymyslet. A to je hodně málo,“ poznamenal návštěvník obchodního centra Pavel Horák.