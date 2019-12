Živý nebo umělý? Valaši se nad druhou variantou tradičního vánočního symbolu ani nezamýšlí.

„Umělý jen přes mou mrtvolu.“ Nebo „Umělý strom = umělé vánoce.“

Za všechny shrnul názor Bolek Vjaclovský.

„Živý stromeček krásně provoní domácnost. Trocha přírody a ve spojení s živými svíčkami, to je na štědrý den radost,“ svěřil se Deníku.

Prodej jehličnatých krasavců už na mnoha místech Valašska začal. Trh zásobují i dvě největší plantáže v regionu, v okolí Valašského Meziříčí a ve Stříteži nad Bečvou.

Zelené žně jsou v plném proudu ve valašskomeziříčské společnosti Městské lesy a zeleň. V lesních školkách v místních částech Podlesí a Bynina zahájili výřez vánočních stromků.

„Na trh letos dodáme okolo dvou tisíc jehličnanů z vlastních plantáží,“ informuje jednatel Marek Netolička.

Převažovat budou smrky, včetně stále oblíbenějších pichlavých známých rovněž jako stříbrné. Chybět nebudou ani borovice a několik druhů jedlí.

„Vedle tradičních bělokorých nabídneme také normandské a menší množství jedlí vypěstovaných z osiva dovezeného z amerických Skalistých hor,“ upřesňuje Netolička.

Prodej vánočních stromků firma zahájí 5. prosince. Jejich ceny se proti loňsku příliš nezmění. Smrk lze podle velikosti pořídit od 150 do 350 korun, stříbrný smrk a jedli od 300 do 450 a borovici za 250 až 350 korun.

Na nic nečekají ani ve Stříteži nad Bečvou. S prodejem začali poslední listopadový den. Tisíce stromů vypěstovaných na tamních plantážích o rozloze téměř sedm hektarů bude k mání do oběda 23. prosince.

„Máme největší výběr na Moravě. Nabízíme smrky pichlavé a hlavně kavkazské jedle, ty tvoří pětadevadesát procent našeho sortimentu,“ přibližuje jednatel společnosti Radhošťrans Ivan Stejskal.

Jedle o výšce do dvou metrů se prodávají nejvíce.

„Rostou u nás průměrně osm let. Každý den přiřezáváme čerstvé, samozřejmě poslední dny už nebude takový výběr. Ke stromkům nabízíme i výživu, také kytice s chvojí, stojany i jmelí,“ doplnil jednatel.

Šest let prodává vánoční stromky ve Vsetíně Radek Nečas. Letos nabízí jedle i borovice do domácností i do firem a úřadů, kam leckdy zabalil a připravil k přepravě i třímetrový velikán.

A jak o stromek pečovat po jeho koupi?

„Te potřeba je dát do vody, ale nesmí mrznout!“ upozorňuje.

„Strom bude pít furt přes kůru až do doby, než ho vsadíte do stojanu a nazdobíte,“ dodává Nečas.