První vakcíny proti nemoci covid-19 dorazily o uplynulém víkendu do České republiky. Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech, která je zatím jediná registrovaná pro použití v Evropské unii, mají aktuálně k dispozici čtyři pražské a dvě brněnské nemocnice. Mezi prvními očkovanými byli premiér Andrei Babiš i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle něj je očkování jediná cesta, aby se život vrátil do normálních kolejí.

Mrazák pro očkovací vakcíny na covid-19. Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

I nemocnice ve Zlínském kraji jsou na očkování připraveny. Do Zlínského kraje má podle mluvčího krajských nemocnic Egona Havrlanta dorazit první dodávka vakcín na začátku tohoto týdne. Do konce prosince by se mělo začít s očkováním zdravotníků.