V Zašové rozhodují o názvech ulic

Obyvatelé Zašové mohou do 10. listopadu vyjádřit svůj názor k návrhu svého vedení, zda souhlasí, či nikoliv s pojmenováním ulic v obci. Konkrétní názvy mohou také sami navrhovat. Zatím se vyjádřil jen zlomek.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Monika Choděrová

Myšlenka pojmenovat dosud bezejmenné ulice ve více než třítisícové Zašové podle současného starosty Jiljího Kubrického koluje už několik let.

Jejím cílem je zajistit lepší orientovanost a přehlednost nejen pro místní, ale i turisty a jiné návštěvníky.

K definitivnímu rozhodnutí zatím ještě nikdy nedošlo.

„Zastupitelstvo už dříve mělo obavu, že by si lidé museli měnit doklady a bylo by to pro ně zbytečně složité,“ uvedl starosta.

Současné vedení se tak rozhodlo zvolit a navrhnout lidem orientační označení, kdy by se sice ulice pojmenovaly, lidé by si ale nemuseli měnit trvalé adresy.

„Názvy ulic by byly uvedené třeba v serveru mapy.cz nebo v navigacích.

Taky bychom umístili cedule, ale lidé by nemuseli ihned a nutně měnit údaje v osobních dokladech,“ vysvětlil starosta Kubrický.

Ke změnám v trvalém bydlišti by docházelo postupně až tehdy, když by se názvy mezi lidmi zažily a sami by při vyřizování nových dokladů nové údaje uváděli.

Svůj souhlas či nesouhlas mohou obyvatelé vyjádřit prostřednictvím ankety, která je k dispozici na webu obce.

Kromě toho smí také navrhnout jméno konkrétní ulice či území. To pak buď na e-mailu podatelna@zasova.cz, nebo osobně v místním iCafé.

Tam je také k dispozici mapa s vyznačenými úseky a formulář, do kterého svůj návrh mohou uvést.

Podle starosty by bylo dobré volit pro ulice a místní části například už zažité názvy nebo místa pojmenovat po významných rodácích.

„Máme jich tu hned několik. Například málokdo ví, že se v Zašové narodil známý český seismolog Alois Zátopek,“ podotkl Kubrický.

Mnoho místních ale zatím svůj názor ani elektronicky ani osobně v kavárně neprojevilo.

„Lidí tady přišlo zatím jen pár. Chodí spíš příležitostně,“ uvedla vedoucí informační kavárny Věra Kaňáková.

Obyvatelka Zašové Iveta Bechná ještě nehlasovala, ale chystá se v anketě.

„Podle mě je pojmenování ulic zbytečné, ale pokud by k němu došlo, nebyla bych proti. Jsem přizpůsobivý člověk,“ uvedla Zašovanka.

Pavel Trčka, místní obyvatel a zároveň zastupitel, myšlenku podporuje.

„Vesnice naší velikosti je spíš výjimkou, že ještě nemá pojmenované ulice. Postupně se to ukazuje jako nutnost a myslím si, že to časem ocení všichni, i ti, co jsou dneska proti,“ domnívá se Zašovan.

Pokud si lidé pojmenování ulic odsouhlasí, vznikne komise, která bude rozhodovat o názvech. Konečné schválení bude na místním zastupitelstvu.