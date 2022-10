„Tento pracovní úsek bude rozdělen do dvou částí a oprava by měla být dokončena do 27. října,“ uvedla mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

Upozornila, že na obou místech budou opravované úseky pro automobily průjezdné jen omezeně, popřípadě i zcela uzavřené. Na omezení upozorní přechodné dopravního značení.

Podle Graclíkové byly nyní opravované silnice v minulosti poškozeny po zvýšeném dopravním zatížení těžkou nákladní dopravou související s těžbou a svozem dřeva po kůrovcové kalamitě.

„V současnosti je zde patrná hloubková koroze povrchu, mozaikové i síťové trhliny a četné vysprávky,“ popsala stav mluvčí města.

Celkové náklady na rekonstrukci obou úseků dosáhnou 9 milionů korun včetně DPH.