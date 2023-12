Pokud by podle něj měl občan pokrýt všechny náklady, které se pojí s likvidací jeho odpadu, částka by dosáhla výše 1 003 Kč.

„My jsme však navrhli částku 792 korun, s tím, že vzniklý rozdíl doplatí město z rozpočtu. V příštím roce se budeme aktivně zabývat osvětou v třídění odpadu, jelikož je to jediná cesta, jak snížit produkci komunálního odpadu a tím dále nenavyšovat finanční zátěž města a našich občanů,“ dodal Gross.

V Rožnově nejsou jediní, kteří si za odpad připlatí

Od ledna si také připlatí za odpad obyvatelé Vsetína, a to 120 korun. Proti letošním 600 korunám vydají 720 korun. Přinese se to do městské kasy tři miliony korun navíc.

Otrokovice i Valašské Meziříčí zvyšují poplatek po 18 letech. V Otrokovicích lidé místo současných 480 korun zaplatí od příštího roku 720 korun, Meziříčané zaplatí 600 korun místo dosavadních 490 korun.

Hlouběji do kapsy sáhnou od nového roku také obyvatelé Uherského Hradiště, a to o rovných 500 korun, kdy se výše poplatku zvedne na 1000 korun. V Kroměříži zaplatí od roku 2024 za odpad 840 korun.