Kulturní život v Ratiboři je velmi bohatý. V obci působí valašský soubor Kosiska, který má dětskou složku i chlapský pěvecký sbor. Dlouho tradici má každoroční hodový jarmark, plesy či hudební zábavy, vyhlášená v širokém okolí je soutěž o gulášového krále. Co však citelně chybí, je místo, kde by se společenské akce mohly pořádat. A to se s dokončením nového komunitního centra změní.