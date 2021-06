Mám rád čisté životní prostředí a problematika jeho ochrany je mi blízká, říká starosta Oznice Martin Gerža a zároveň tím dává najevo, co je v obci s pětistovkou obyvatel jedním ze stěžejních témat.

Oznice - třídění odpadů je ve vsi zásadním tématem. | Foto: Deník/Michal Burda

Rozumné nakládání s odpady si vzal za své nejen on, ale také místní lidé. Mimo jiné to dokazuje několik diplomů z posledních let vystavených ve vitríně ve starostově kanceláři. Dokládají, že v krajské soutěži O keramickou popelnici, v níž se hodnotí úspěšnost v třídění odpadů, se Oznice pravidelně umisťuje v první trojce mezi obcemi do pěti set obyvatel.