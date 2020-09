„O nemocnici ve Valašském Meziříčí se začalo poprvé hovořit již v roce 1918. Původním návrhem bylo, aby vznikla z budovy Zemského ústavu pro neslyšící,“ připomíná marketingový a organizační asistent meziříčské nemocnice Michal Václav.

Definitivně bylo o výstavbě zcela nové nemocnice rozhodnuto v roce 1955, kdy ministerstvo zdravotnictví v Praze schválilo investiční projekt. A o deset let později nemocnice zahájila provoz.

Významným milníkem byl rok 1991, kdy došlo k osamostatnění nemocnice. Do roku 1996 byl zřizovatelem Okresní úřad Vsetín, následujících osm let byla nemocnice v rukou města Valašské Meziříčí a od roku 2004 je akciovou společností patřící do skupiny AGEL.

KDYSI JEDNA SESTRA NA TŘICET LŮŽEK

„Posun a progres je za období od otevření nemocnice nevídaný. Když jsem začínal, tak na oddělení nebyly ani psací stroje, vše se psalo rukou. Postupně se oddělení dovybavovala základními zdravotními prostředky, přístroji, přicházel další personál,“ vzpomíná pamětník, lékař a bývalý ředitel meziříčské nemocnice Milan Leckéši starší.

V počátcích podle něj na stanici o třiceti lůžkách byla jedna staniční sestra a jedna sestra na směnu.

„Byla ale chuť pracovat, to jsem zažíval se svými kolegy každý den. A společně jsme cítili, že musíme nemocnici posunout k tomu, aby se jednou za několik desítek let stala vyhledávanou v našem kraji. A myslím, že se to povedlo,“ hodnotí Milan Leckéši starší.

OD ČERVENCE S NOVÝM NÁZVEM

Letos v červenci nemocnice prošla změnou, která se dotkla jejího názvu, nově nese označení Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí.

„Změna názvu odkazuje na fakt, že jsme součástí silné skupiny, která svým dlouhodobým působením ve zdravotnictví, a to i mimo ČR, prokázala, že umí poskytovat špičkové zdravotnické služby a také svá zařízení ekonomicky řídit,“ říká současný předseda představenstva nemocnice Milan Leckéši.

Od doby, kdy se zdravotnické zařízení stalo součástí skupiny AGEL, překonala výše investic hranici 200 milionů korun.

„Pro dokreslení lze zmínit vznik oddělení lůžkové rehabilitace, vybudování CT pracoviště, zavedení nových operačních postupů v traumatologii, břišní chirurgii a gynekologii, kde je významný růst operací, které jsou prováděny miniinvazivně a laparoskopicky,“ vyjmenovává Leckéši.

Nemocnice se může pochlubit také moderní porodnicí, kde se ročně narodí mezi 850 až 1000 dětí.

„Otevřely se nové odborné ambulance napříč odděleními, značná část investičních nákladů byla vynaložena na obnovu přístrojů a technologií, v míře nemalé i pro zlepšení ‚hotelového prostředí‘ pacientů a zázemí pro zaměstnance,“ doplňuje předseda představenstva.

V PLÁNU JE MAGNETICKÁ REZONANCE

Vedení nemocnice má v plánu i další investice. Nyní se například připravuje dokumentace nezbytná ke stavebním úpravám prostor, kde vznikne magnetická rezonance.

„To by se mělo stát koncem tohoto nebo na počátku příštího roku. Pracoviště magnetické rezonance významně zvýší možnosti diagnostiky pro nemocnici i pro ostatní poskytovatele zdravotní péče v regionu,“ uzavírá Milan Leckéši.