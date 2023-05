„Nastupovala jsem do nemocnice za primáře Březiny, který ještě donedávna pracoval na zdejší chirurgické ambulanci,“ vzpomíná na své začátky Zátorská.

„Pokud bych měla srovnávat dobu při svém nástupu a současnost, tak je pro zdravotnický personál větší administrativní zátěž. To však jde v ruku v ruce s platnou legislativou, takže se tímto chrání obě strany, jak pacient, tak i personál,“ komentuje nutnost papírování. S úsměvem vzpomíná na dobu, kdy nedílnou součástí její práce byl psací stroj.

„Dnes již je vše v elektronické podobě, setra musí zvládat práci na počítači v jakémkoliv věku.“

Za svůj profesní život stihla Zátorská ošetřit desetitisíce pacientů.

„To číslo nemohu spočítat, denně jen naší chirurgickou ambulancí mimo službu projde kolem stovky pacientů s různými druhy zdravotních problémů. Většinou se jedná tržné rány s nutností šití, bolesti břicha, zlomeniny končetin, zhmožděniny, otřesy mozku. Škála pacientů a jejich potíží je opravdu různorodá,“ dodává zdravotní sestra.

Nedílnou součástí je také spolupráce s rychlou záchrannou službou, která vozí pacienty právě na zdejší chirurgický příjem.

„Metody vyšetření, jakou jsou CT nebo magnetická rezonance jsou velkým pomocníkem k léčbě pacientů. To mě, jako sestru, která nastupovala před téměř 40 lety, ani nenapadlo, že by někdy mohly být tyto typy vyšetření včetně rozšíření operačních zákroků. To, co jsou dnes lékaři schopni operovat je až neskutečné,“ říká Irena Zátorská.

Práce zdravotních sester má budoucnost

Jak sama vnímá v posledních letech obecný problém zdravotnictví, tedy nedostatek zdravotnického personálu?

„Když jsem navštěvovala zdravotní školu, žádnou z nás nenapadlo, že bychom po ukončení maturity nastoupily do jiného oboru. Všechny jsme chtěly být zdravotními sestřičkami. Dnes je situace odlišná, sester je málo a mnohdy i po škole končí u jiných profesí, což je výrazná škoda. I dnešním studentkám na praxi říkám, že právě tato práce má vždy budoucnost a je to jistota práce v nejisté době bez jakéhokoliv zaváhání,“ míní Irena Zátorská.

Pomáhat chce i v důchodu

Práce na ambulanci, kde pracuje již téměř čtyři dekády, však obnáší směnný provoz.

„Nikdy mně směny nevadily, naopak.“ I přesto, že jako sestra musí znát vnitřní dokumenty, směrnice, standardy, ji práce pořád baví, a přestože v letošním roce odchází do penze, tak by i ráda nadále vypomáhala na ambulanci.

„Ano, pokud to půjde, ráda bych zde pokračovala i nadále,“ dodává zkušená sestřička.