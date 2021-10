Do poloviny letošního října celkem valašskomeziříčští zdravotníci vyšetřili na covid-19 přesně 57 176 lidí.

„Pro lepší představu: nemocnice vyšetřila tolik pacientů, jako by každý obyvatel Valašského Meziříčí přišel na test dvakrát,“ uvedl mluvčí Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí Adam Knesl.

Zdejší odběrové centrum pro PCR a antigenní testování slouží veřejnosti již téměř dva roky.

„Za tu dobu se z provozních důvodů dvakrát vyměnily prostory pro odběry a vystřídalo se zde množství zdravotníků, kteří testy prováděli a provádějí,“ připomněla hlavní sestra meziříčské nemocnice Jana Pelikánová.

V současné době odebírají zdravotníci každý pracovní den na padesát antigenních a devadesát PCR testů.

„Ty se následně odvážejí do akreditované laboratoře k vyhodnocení. Výsledky lidé mohou očekávat do čtyřiadvaceti hodin u PCR testů a do patnácti minut na místě u antigenních testů,“ doplnila hlavní sestra.

K oběma typům testů je nutné se objednat: buď prostřednictvím portálu Reservatic (pro antigenní testování) nebo přímo na telefonním čísle 571 758 605 (PCR testování).