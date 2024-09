„Tentokrát se k nám do Valmezu po 15 letech vrátila celorepublikově vyhlášená akce Graffity Jam. Za radnici jsme se ji rozhodli podpořit, protože se jedná o sraz lidí, kteří se legálně věnují malbě sprejem,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková.

„Celé akci předcházela příprava ploch a velký úklid odpadu. Za pomoc a podporu děkujeme městu, ale také terénním pracovníkům z organizace Agarta a městské policii, která dohlédla i na naši práci. Je to dobře, protože lesík pravidelně navštěvují také maminky s dětmi,“ přiblížil za organizátory Zdeněk Štach s tím, že na místě se nakonec sešlo 63 streetartových umělců z České a Slovenské republiky.

„Tvořili na ploše dlouhé několik stovek metrů a jejich práce se těšila velkému zájmu kolemjdoucích. S mladými lidmi jsme diskutovali o tématu graffiti, streetartu a hledání legálních ploch pro tvorbu. Děti si vyzkoušely nastříkat písmeno na panel. Jsme rádi, že tato legální forma umění má ve Valmezu kladnou odezvu,“ pokračoval Štach.

Streetartoví umělci nejsou vandalové.

„Jsou to lidé, kterým záleží na prostředí, v němž žijí. Dokládá to jejich tvorba, ale také aktivní úklid Huťského lesíku. Věřím, že se Graffiti Jam do Valmezu zase brzy vrátí,“ dodala místostarostka Wojaczková.