„Vypíchnout musím časově omezené akce jako je taneční vystoupení žáků Základní umělecké školy Alfréda Radoka v Galerii Kaple, v Kině Valmez výběr animovaných filmů z festivalu Oskárek či prohlídky dílen v Moravské gobelínové manufaktuře,“ uvedla koordinátorka Meziříčské muzejní noci Vlasta Červenková.

V evangelickém kostele čeká návštěvníky projekce filmu i veřejné čtení u příležitosti 430. výročí J. A. Komenského. Zábavu si děti užijí v zámku Kinských, v Knihovně, v Muzeu valašských strašidel, Vrtuli a dalších.

„Důležité je připomenout, že na děti nezapomínají v žádné zapojené instituci,“ ujistila Červenková.

Doprovodný program

Hlavní doprovodný program muzejní noci se bude odehrávat na prvním a druhém nádvoří zámku Žerotínů a na přilehlé terase. Ještě před oficiálním zahájení si tady mohou děti užít loutkové představení Divadla 100 opic s názvem Skřítek, který to nevzdal a následně si vyrobit vlastní loutku v divadelní dílničce.

Poté začne hudebně-literární pásmo Délka létajících peřin, kde vystoupí Roman Polách, Kristýna Svidroňová, Lenka Halová a coby hudební doprovod duo To a Jen a Leleia.

„Unikátní pouliční představení za doprovodu živé hudby, dechberoucích samohybů a zvuků velkoměsta přiveze V.O.S.A. Theatre. Představení bez repríz, ale s nespočtem premiér – Vysoké snění – bylo mimo jiné uvedeno na Expo 2022 v Dubaji. Nese prvky žonglování, pantomimy a pracuje stylem site-specific na každém místě, kde se odehrává,“ nastínila hlavní akci večera koordinátorka projektu.

Na I. nádvoří zahraje brněnská kapela Tryo, poté valašskomeziříčské seskupení Gorilpop a na závěr kapela Hello Marcel. Na děti čeká během noci také cirkusový workshop a na 21. hodinu je naplánovaná dětská rebelská ohňová show spolku Prostě Cirkus.

„Jako každý rok nebude chybět silniční vláček, který nočním putovatelům pomůže s přiblížením k daným institucím, a to za pouhou padesátikorunu. Děti do tří let mají po celý večer vláček zdarma. Nezapomeňte si také vyzvednout svůj muzejníček v Turistickém informačním centru a v průběhu svého putování institucemi sbírat razítka. Po nasbírání alespoň patnácti razítek si opět na tomto místě můžete vyzvednout malinký dárek,“ dodala Červenková.

Více informací společně s podrobným programem naleznete na http://mmn.kzvalmez.cz/

Instituce zapojené do Meziříčské muzejní noci 2022:

• Zámek Kinských Muzea regionu Valašsko

• Moravská gobelínová manufaktura

• Muzejní a galerijní centrum

• Muzeum valašských strašidel SVČ Domeček

• Městská knihovna Val. Meziříčí

• Evangelický kostel

• Kino Valmez

• Hvězdárna Val. Meziříčí

• Kulturní zařízení města Val. Meziříčí

• T. J. Sokol Val. Meziříčí

• Vrtule – Svět her a poznání

• Muzeum řeznictví

• Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

• Základní umělecká škola B-Art

• Základní umělecká škola Alfréda Radoka Val. Mez

• Prostor

• Gymnázium Františka Palackého Val. Meziříčí

• Galerie Kaple

• M-klub

• Galerie Sýpka

• Zrní design shop

• Café Tucan

• Jako doma

• Ráj Sýrů

• Schlattauerova kavárna

• Zámecká kavárna