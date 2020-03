„Naše výrobní prostory sídlí v Liptále, pracují tu místní lidé. Máme výrobní kapacity, materiál a máme možnost pomoct, tak proč to neudělat,“ říká skromně jednatel společnosti Dapp-CHPM s.r.o. Tomáš Kampf.

Od úterka se potýkali s drobnými problémy, začali šít ve čtyřech, pak byli bez elektřiny. Další den kmitalo s jehlami šest párů šikovných rukou a v pátek zasedlo za stroje už osm zaměstnanců. „Jedna šička zvládne za hodinu vyrobit dvacet roušek,“ dodává Tomáš Kamp.

Starosta Liptálu Milan Daňa přebíral roušky po částech během týdne. „Rozdáváme je mezi naše obyvatele. První šly do obchodů, na poštu, do místní kuchyně, prostě všude, kde je styk s lidmi. A postupně je dostanou všichni naši obyvatelé,“ informoval starosta vísky.

Jedním dechem dodal.

„Doba je těžká, je to moc pěkný počin od této dílny. Roušky nejsou, a když, tak se prodávají za sedmdesát korun. Při zásobení celé vesnice by nás to stálo sto tisíc. Takto máme kvalitní bavlněné roušky, dvojité i na vložení filtru nebo kapesníku úplně zdarma,“ děkoval starosta Daňa.

Pracovníci chráněné dílny Dapp-CHPM ve výrobě neustanou.

„Materiál máme asi na deset tisíc roušek. Budeme pokračovat a nabízet roušky do dalších vesnic, tam už to ale bude za úplatu,“ uzavírá jednatel Tomáš Kampf.