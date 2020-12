Každoročně v adventním období navštěvovaly jeho dům stovky lidí. Návštěvníci se mohli pokochat nevšední vánoční výzdobou budovy i přilehlé zahrady, které krášlily tisíce žároviček komponovaných do nejrůznějších závojů, vloček, hvězd a mnoha dalších vánočních motivů.

Antonín Hrbáček před rokem Deníku přiznal, že jako dárek k Vánocům by chtěl dostat – světě div se – další světýlka. Rodina mu sice připravila krásné svátky, ale světýlka pod stromečkem nakonec nenašel. Letos se jich bohužel už nedočká.

Po těžké a krátké nemoci Antonín Hrbáček 22. srpna letošního roku doma, v kruhu svých nejbližších, zemřel. Rodina se rozhodla jako projev úcty splnit jeho přání, aby se 23 tisíc barevných světýlek opět rozsvítilo a udělalo tak radost zejména malým dětem. Dědečkovo přání splnili vnuci za pomoci lípovských divadelníků.

„Jelikož letos už nemohl dům rozsvítit sám, ujali se toho mladí zástupci jeho rodiny, aby dům svítil i na jeho počest,“ stojí na oznámení umístěném na brance vyzdobeného domu. Jak z oznámení vyplynulo, světelnou nádherou se mohou lidé kochat zřejmě letos naposledy.

„Osvětlení již nebude dosahovat takových kvalit, jako když se mu věnoval sám pan Antonín Hrbáček, a proto dům letos září naposled,“ uvádí smutná zpráva.

Plný světýlek, a přesto prázdný

„Manžel se, když mu nebylo dobře, staral o to, kdo dům vyzdobí místo něj, pokud nebude už moci. Poprosil vnuky. Všichni řekli, že je to jasné, že bude říkat, co a jak mají dělat a oni to podle něj udělají. Nakonec zdobili bez něj,“ připomněla tiše paní Marie, manželka Antonína Hrbáčka.

„Náš dům je bez manžela moc prázdný,“ povzdechla si.

I ve smutném období má důvod k radosti. V rodině se narodily další děti, a tak možná bude mít mít důvod, aby si rozhodnutí už nerozsvěcet dům a zahradu rozmyslela.

Člověk, který to nezná, nepochopí

Velkou poklonu si počin rodiny vysloužil od Josefa Krajči z nedaleké obce Veselá u Slušovic, kterého s Antonínem Hrbáčkem spojovalo nejen dlouholeté přátelství, ale i záliba v kouzlení se světýlky. Také u něj se každoročně rozzáří dům a zahrada přibližně 20 tisíci světýlky. Oba muži si v nevšedním koníčku prý nikdy nekonkurovali, naopak se vzájemně doplňovali.

„Líbí se mi, jak se k tomu rodina postavila. Je vidět, že měli o jeho práci zájem a vážili si jí. Hluboce před nimi smekám. Člověk, který to nezná, nepochopí, co všechno museli prodělat, než výzdobu dali dohromady,“ komentoval letošní snahu rodiny Josef Krajča, který se stále nemůže se ztrátou Antonína Hrbáčka srovnat.

„Když nyní připravuji vánoční výzdobu u nás, tak na něj pořád myslím. On byl člověk plný elánu, i ve svých letech. Viděl stále dopředu, přemýšlel, jak co bude, dělal různé projekty. Měl k tomu vztah,“ popsal svého kamaráda Josef Krajča. Podle něj by se Antonín Hrbáček svého koníčku nikdy nevzdal. „Tak, jak se vlastně stalo,“ dodal Josef Krajča.