"Očkování bude pokračovat i v dalších týdnech a měsících, vedle zdravotníků dostanou vakcínu mezi prvními i policisté, hasiči a další příslušníci složek integrovaného záchranného systému, lidé zaměstnaní v sociální péči nebo ve školství a také lidé z rizikových skupin, jako jsou senioři nebo pacienti s chronickými onemocněními," připomněl mluvčí.

Mezi prvními v pondělí v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně podstoupil očkování proti covidu například docent Tomáš Gabrhelík, krajský koordinátor intenzivní péče a primář Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (ARIM), Tereza Koníčková, vrchní sestra ARIM, nebo Zdeněk Coufal, primář Kardiologického oddělení a vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra pro dospělé.

Během prvního dne by podle plánu mělo ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje dostat první dávku vakcíny více než 200 lékařů, sester a záchranářů, přeočkování druhou dávkou je pak podle očkovacího schématu platného pro vakcínu Pfizer-BioNTech čeká za tři týdny.

„Pocity mám příjemné, jsem rád, že se konečně očkování ve Zlínském kraji rozjelo. Vidím kolem sebe ty těžší případy, nikoliv ony chřipečky. Já bych byl moc rád, kdyby, jakmile to bude možné, šlo na očkování co nejvíc spoluobčanů,“ řekl v pondělí 4. ledna krátce po desáté hodině primář Kardiologického oddělení a vedoucí lékař Kardiovaskulárního centra pro dospělé Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Zdeněk Coufal.

Právě on, jako vůbec první ve Zlínském kraji, prodělal očkování proti koronaviru prostřednictvím nové vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech. Během dalších dnů jej budou následovat stovky kolegů ze všech nemocnic v kraji.

Nakonec bude z této první várky naočkováno zhruba 1200 zdravotníků. První várky jsou určeny výhradně pro zdravotníky v nemocnicích a Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. Následovat budou například hasiči, policisté, pracovníci v sociálních službách a další. Široká veřejnost se dočká zřejmě až počátkem jara.

Ve čtvrtek další várka

První dodávka vakcíny pro Zlínský kraj byla doručena 30. prosince 2020 do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Šlo o 195 ampulek, z jedné je možné naočkovat 6 osob.

Vakcína byla skladována v mrazicím zařízení zlínského transfuzního oddělení a odtud byla dnes ráno distribuována do dalších nemocnic ve Zlínském kraji.

Po čtyřiceti ampulích dostaly nemocnice v Uherském Hradišti a ve Vsetíně, po třiceti nemocnice v Kroměříži a Valašském Meziříčí, zbylých pětapadesát použije pro očkování zdravotníků krajská nemocnice ve Zlíně.

„Byli jsme připraveni začít s očkováním už 30. prosince, první dodávka vakcíny se ale zpozdila a nebylo jasné, zda dorazí ještě do konce roku. Naši zdravotníci jsou nyní během služeb hodně vytížení péčí o covidové a akutní pacienty a těm, kteří byli doma, jsme chtěli dopřát alespoň pár klidných chvil s jejich rodinami. Proto jsme zahájení očkování odložili na začátek ledna, ale dodanou vakcínu stihneme vyočkovat včas a jsme připraveni i na další dodávky očkovací látky,“ doplnil šéf krajských nemocnic Radomír Maráček.

Zájem o vakcínu roste

„Zdravotníci jsou nemocní. Chybí nám spousta kolegů. Na covidových odděleních jsou každý den v kontaktu s koronavirem, proto se není čemu divit. U nás na oddělení je o očkování poměrně velký zájem. A myslím, že i další se přidají,“ dodává Coufal.

Jako nejčastější důvod, proč nad očkováním zaměstnanci váhají je prý ten, že se jedná o novou látku. Podle Michala Pisára, primáře oddělení urgentního příjmu, který má očkování na starost, je zájem napříč všemi odděleními krajské nemocnice poměrně velký.

„Co se týče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, tak zde se o očkování přihlásilo 180 lékařů a 450 sester,“ uvádí současná čísla Pisár.

I přesto, že vakcína dorazila do Zlína již ve středu 30. prosince, čekalo se se začátkem očkování až na 4. ledna. Michal Pisár prodlevu vysvětluje nejistotou o dodání vakcíny a poskytnutí odpočinku pro zaměstnance.

„Když vakcíny nedorazily podle plánu 28. prosince, znejistili jsme. Nechtěli jsme objednávat na očkování a pak muset přeobjednávat. Pak byl ohlášen druhý termín – 31. prosinec. To znamená, že by dorazily před státním svátkem a víkendem. A to už jsme s očkováním začínat nechtěli,“ vysvětluje Pisár.

„Během Silvestra a víkendu jsme chtěli nechat naše zaměstnance, aby si trochu odpočinuli, protože v naší nemocnici nyní vrcholí třetí vlna,“ dodává Pisár.

Jiskra naděje

Zahájení očkování v kraji přivítali také regionální politici.

„Ve vakcinaci vidím jasnou naději, jak se vrátit do normálního života, na který jsme byli zvyklí. Je to teď v práci pro kraj priorita číslo jedna,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Jeho slova podpořila také Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana Zlínského kraje pro zdravotnictví.

„S očkováním vidíme snad konečně světlo na konci tunelu. To ale neznamená, že bychom měli přestat dodržovat všechna ostatní opatření. Znovu o to naléhavě všechny prosím,“ doplnila.

„Ve všech našich nemocnicích jsme vyčlenili personál a prostory, ve kterých budeme v následujících dvou týdnech očkovat zejména zdravotníky, kteří přicházejí do styku s covidovými pacienty, ale i další zaměstnance. Už teď projevila o vakcínu zájem asi třetina z pěti tisíc našich zaměstnanců, a myslíme si, že toto číslo ještě poroste. Zkušenosti kolegů pomohou v rozhodování i těm, kteří zatím ještě váhají,“ podotkl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Ve čtvrtek 7. ledna by do Zlínského kraje měla dorazit další várka vakcín, přičemž množství dávek by mělo být dvojnásobné. Pravidelné dodávky očkovací látky budou pokračovat i v dalších týdnech.