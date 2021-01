Očkování proti nemoci covid-19 vakcínami Pfizer/BioNTech bylo ve Zlínském kraji zahájeno na začátku ledna, podle krajského koordinátora pro očkování Jiřího Lučana jím od 4. ledna do dnešního dne prošlo více než pět tisíc osob.

„V našem kraji proběhlo očkování proti nemoci covid-19 dosud bez problémů,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

Kolik Zlínský kraj využije vakcín proti nemoci covid-19? Tedy kolik má těchto vakcín dorazit do ZLK celkem?

Do konce března má Zlínský kraj přislíbeno cca 63 tisíc očkovacích dávek, ze kterých by mohlo být do konce března opakovaně naočkováno téměř 32 tisíc osob (záleží, jestli se z každé lahvičky podaří aplikovat 5 nebo 6 dávek). Další vakcíny má kraj obdržet ve čtvrtek 21. ledna, další dodávky mají chodit vždy 1x týdně.

Kolik předpokládáte, že bude očkováno proti nemoci covid-19 lidí?

To, kolik občanů projeví o očkování zájem, se dá jen těžko odhadovat. Odborníci se shodují, že k zastavení šíření nemoci covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70 % proočkovanosti.

Musí mít všichni očkovaní proti této nemoci další, druhou dávku vakcíny?

Záleží na výrobci vakcíny. U té aktuálně očkované musí být dvě dávky. Více v očkovací strategii: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Strategie_ockovani_proti_covid-19_aktual_221220.pdf

Objevily se u očkovaných nějaké komplikace po vakcinaci proti nemoci covid-19?

V našem kraji proběhlo očkování proti nemoci covid-19 dosud bez problémů.

Máte vyhrazeny očkovací místa pro očkování proti nemoci covid-19? Kde?

V první fázi očkovací kampaně jsou dvě možnosti – očkovací místa a ordinace praktického lékaře. Očkovací místa jsou budována v nemocnicích Zlínského kraje, kde se aktuálně očkuje a také ve Valašskomeziříčské nemocnici a EUC Klinice Zlín, která očkuje pouze své zdravotnické pracovníky. Do očkování se postupně zapojí také praktičtí lékaři.

Bude kraj zřizovat očkovací centra jako například v Praze?

Zlínský kraj nebude zřizovat velkokapacitní očkovací centrum, k jeho zřízení není vzhledem k dostupnosti očkovacích vakcín důvod. Zájem o očkování v kraji projevilo 180 praktických lékařů, kteří se do očkování zapojí, jakmile bude dostupná vakcína.

Jak budou vypadat mobilní týmy, které budou provádět očkování?

Budou to týmy složené z praktických lékařů a zdravotních sester, který bude očkovat v pobytových sociálních zařízeních.

V čem je aktuálně největší při očkování proti nemoci covid-19 problém? Je to samotná vakcína, přesněji limity spojené s podmínkami vyžadovanými výrobcem pro její skladování?

Nemocnice jsou na manipulaci s vakcínou vybaveny, je nutné ji spotřebovat do 6 hodin.

Nezvažuje kraj, že vytvoří jakýsi „podcentrální – krajský“ registr zájemců o očkování proti nemoci covid-19?

Očkovat mohou i praktičtí lékaři, kteří nebudou zadávat očkované do toho centrálního rezervačního systému. Mezi svými pacienty si dělají seznam zájemců o očkování.

Převyšuje „poptávka po vakcinaci nabídku“ ? Jak bude kraj řešit případný nedostatek vakcín proti nemoci covid-19?

Zájem o očkování aktuálně převyšuje dostupnost vakcín. Očkování bude probíhat podle dostupnosti očkovací látky, jejíž dodání je závislé na výrobci.

Jaký je zájem z řad veřejnosti – seniorů 80 + o očkování proti nemoci covid-19?

Nemáme přesná čísla, někteří se registrovali přes centrální systém, jiní komunikují se svými praktickými lékaři. Ze skupiny 80+ bude v tomto týdnu očkováno celkem 500 osob, dále se očkují zdravotníci a senioři a zaměstnanci sociálních služeb.

Zajímá se již o toto očkování i ostatní veřejnost?

Ano, obrací se na nás veřejnost s žádostí o informaci, kdy se dostanou k očkování. K tomu dojde, až bude dle celostátní vakcinační strategie naočkována skupina IA. Aktuálně se začíná očkovat veřejnost 80+, tedy nejohroženější skupina obyvatel. Další skupiny se dostanou k očkování později. Vše se bude odvíjet podle dodávek vakcíny.

Jak se mohou senioři 80+ nejlépe zaregistrovat pro očkování proti nemoci covid-19?

Ti se mohou do centrálního rezervačního systému registrovat přes webové stránky registrace.mzcr.cz nebo crs.uzis.cz. S registrací mohou pomoci rodinní příslušníci, případně pracovníci na bezplatné telefonní lince 1221. Senioři se také mohou s žádostí o očkování obrátit na svého praktického lékaře. V tom případě se nemusí registrovat přes centrální rezervační systém.

Jak hodnotíte dosavadní průběh vakcinace proti nemoci covid-19?

Tady bych využil hodnocení hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, cituji: „Očkování bude probíhat postupně tak, jak nám přichází vakcíny. Jsme rádi, že na očkování chtějí spolupracovat také praktičtí lékaři. Zájem Zlínského kraje je dostat očkování k lidem.“