„Udělal jsem velkou chybu a chtěl bych se ještě touto cestou omluvit i vám všem. Je mi jasné, že jsem se svým jednáním dotkl mnohých z vás, a navíc musíte čelit nepříjemným dotazům od svého okolí. Tohle je situace, do které jsem nechtěl dostat nikoho z vás, ani KDU-ČSL, a velmi mě to mrzí. Na jednání celostátního výboru jsem proto dal k dispozici svou pozici předsedy strany, protože bych nikdy nechtěl být přítěží,“ napsal Jurečka.

Jihočeská část strany nebyla spokojena s tím, že vedení svého předsedu Mariana Jurečku „podrželo“.

Českobudějovická KDU-ČSL požaduje nejrychlejší možné svolání celostátního sjezdu strany. Potřebuje však získat podporu minimálně pětiny okresů. Straničtí kolegové Jurečkovi vytýkají, že kauza vrhá špatné světlo na celou stranu. Její řádný sjezd je zatím naplánován na říjen.

Jurečka nedělá dobrou lidoveckou politiku

Ovlivňuje kauza kolem předsedy strany její příznivce?

„Na preferencích voličů se ukazuje leccos. Já považuji politiku vlády, která nezavedla superhrubou mzdu a změnila 66 zákonů, za hrubou chybu,“ myslí si Čunek.

Ve Vsetíně žijí desítky bezdomovců, noclehárnu jich využívá jen několik

Vádí mu, že Marian Jurečka jako politicky zkušený člověk neodhadl, co s lidmi udělají ekonomické kroky vlády.

„Nedělá dobrou lidoveckou politiku, když bohatým přidá mnohem více než chudým a o rostoucí náklady se musí podělit všichni stejně,“ dodává starosta Vsetína.

Jak se situace kolem Mariana Jurečky bude dál vyvíjet? Podle Čunka už kauza není na pořadu dne.

„Pokud by do sjezdu KDU-ČSL neodstoupil, bylo by to určitě tématem sjezdového jednání,“ dodal nakonec.