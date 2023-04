V údolí Vsetínské Bečvy to vře. V Karolince spolu „válčí“ hasiči a starostka. Dobrovolní hasiči požadují odvolání Marie Chovančíkové, návrh hodlá podat koalice opozičních zastupitelů dvouapůltisícihlavého městečka na mimořádném jednání 3. května.

Hasičárna v Karolince | Foto: Deník/Iva Nedavašková

„Domníváme se, že starostka jedná v rozporu s předpisy. Zasahuje do kompetencí velitele hasičů a chodu celé jednotky. Jedná na vlastní pěst, nemůžeme a nehodláme nadále přihlížet událostem, které podle našeho názoru vedou k postupnému rozpadu dlouholetého jádra jednotky,” říká lídr nejsilnějšího opozičního sdružení Vlastimil Rapant.

Podle hasičů má Marie Chovančíková na svědomí vynucené odchody dlouholetých členů jednotky, namísto kterých přijímá členy bez příslušné odbornosti, zkušeností, znalosti terénu i vztahu k obci. Napjatá situace mezi starostkou a hasiči panuje celou řadu měsíců.

„Nejde o napětí mezi mnou a jednotkou jako celkem, nebo všemi hasiči, ale o rozdílné pohledy na fungování jednotky a dodržování právních předpisů mezi mnou a několika jednotlivci v čele s odvolaným bývalým velitelem. Situaci v jednotce jsem se snažila řešit dlouhodobě méně důraznými prostředky, a to nikoli pouze já, ale i se svými kolegy z rady města, nicméně neúspěšně,” kontruje starostka Marie Chovančíková.

Vsetínské nádraží jako staveniště. Zmizely koleje, roste hala, hloubí se podchod

Tvrdí, že činnost jednotky ovlivňuje a řídí z pozice starostky stejným způsobem od té doby, kdy jsem byla zvolena, tedy od roku 2010.

“A striktně v souladu s právními předpisy a v rozsahu kompetencí, které jsou mi v této oblasti svěřeny,” dodává Chovančíková.

Napětí podle hasičů vygradovalo 6. dubna 2023, kdy starostka ze dne na den odvolala velitele jednotky Zdenka Valíčka. Ten působil ve funkci řadu let a s jeho odvoláním neodsouhlasila velká část zastupitelů. Na důvody odvolání se jí Deník zeptal, ale nechtěla je specifikovat. Zjistila prý porušení předpisů.

Den nato propukl v Karolince, v hospodářství Milana Orsága, požár. Ten likvidovalo osm jednotek hasičů. I přesto oheň zničil majetek za 6,5 milionu korun. Příčinou požáru byla nedbalost při práci se žhavým železem. Majitel vyhořelé dílny však podal na místní jednotku trestní oznámení pro obecné ohrožení.

„Dobrovolní hasiči pokazili, co se dalo. Přijeli jako první a zablokovali cestu. Prosil jsem je, aby přeparkovali, ale neposlechli mě. Ostatní jednotky pak museli tahat hadice 300 metrů daleko,“ stěžuje si majitel vyhořelého objektu.

„Navíc dva ze čtyř zasahujících byli nováčci bez zkušeností. Místo, aby oheň uhasili, tak ho rozdmýchali a proto škoda byla taková, jaká byla. Shořelo vše, na čem mi záleželo,“ zoufá si Orság.

Vsetínská pošta na Ohradě je zachráněna. O osudu té v Rokytnici rozhodnuto není

Podle něj byl zásah ovlivněn právě vztahy se starostkou. „Chtěli se jí pomstít, ale doplatil jsem na to já,“ míní.

Hasiči říkají, že k žádnému pochybení nedošlo.

„Zásah byl v pořádku, potvrdil i to i velitel jednotky ze Vsetína. Kdyby k pochybení došlo, řešilo by se to hned na místě,“ vyjádřil se velitel místních dobrovolných hasičů Milan Podešva. Více událost komentovat nechtěl.

Trestní oznámení je nyní v rukou policie.

„Oznámení jsme přijali a v současné době je vše ve fázi prověřování,” řekl mluvčí Petr Jaroš.

Starostka Marie Chovančíková trvá na tom, že ze strany hasičů, kteří na místě požáru zasahovali, nedošlo k žádnému pochybení. "Mám za to, že celá tato kauza je politicky motivována s jasným cílem proti mé osobě,“ myslí si starostka.

Kamarádi Milana Orsága nyní hledají peněžní prostředky na obnovu jeho dílny pomocí veřejné sbírky na Doniu (platforma pro dobročinné sbírky, pozn. red) i na stránkách obce.

Zastupitelstvo Karolinky se sejde 3. května a hlavním bodem projednávání bude návrh na odvolání starostky. Deník bude vývoj sledovat.