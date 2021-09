Během dne uvidí návštěvníci Valašského muzea i další tradiční činnosti, například strouhání šindele, přípravu dřeva na zimu, řezání na cirkulárce poháněné benzínovým motorem nebo vyorávaní, sběr a třídění brambor. Areál Valašské dědiny bude otevřené od 9 do 17 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.