Doporučení si vzali k srdci také v organizaci Sociální služby Vsetín, která na Valašsku poskytuje pobytové služby několika stovkám uživatelů ve dvanácti zařízeních. Mimo jiné pod ni spadají třeba domovy seniorů ve Vsetíně-Jasence, ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm či v Karolince.

Přijatá opatření mají dopad na návštěvní režim nejen v těchto zařízeních.

„Na základě doporučení (bezpečnostní rady státu) jsme nepřistoupili přímo k plošnému zákazu návštěv, ale prozatím k omezení návštěv, a to ve všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín,“ informovala ředitelka Sociálních služeb Vsetín Michaela Pavlůsková.

Hlavním důvodem tohoto opatření je podle ní snaha neomezit klientům možnost setkávat se se svými blízkými, protože tato možnost je velmi důležitá pro zachování jejich pohody a klidu.

„Apelujeme ale na osobní zodpovědnost každého, kdo přijíždí ze zemí nebo oblastí s výskytem koronaviru, nebo kdo má známky respiračního onemocnění, aby návštěvu svých příbuzných v našich zařízení odložili alespoň po dobu karantény, tedy minimálně čtrnácti dní od návratu,“ vyzvala Pavlůsková.

Organizace Sociální služby Vsetín má pro případy šíření a prevenci vzniku infekčních onemocnění vlastní vnitřní postup, který zahrnuje opatření jako jsou zvýšená desinfekce rukou u zaměstnanců, popřípadě klientů, použití ochranných pomůcek, dezinfekce společných i soukromých prostor a podobně.

„Tato opatření jsme rozšířili ještě o pokyny pro návštěvy, které budou vyvěšeny ve vchodech našich domovů, popřípadě k dispozici v písemné podobě na recepci zařízení či na pokojích klientů, popřípadě na webu organizace. Při vstupu pak budou mít návštěvy k dispozici prostředek pro desinfekci rukou,“ doplnila ředitelka.

Opatření se týká také zaměstnanců organizace. Vedení jim mimo jiné doporučilo odložit soukromé návštěvy zemí či oblastí s výskytem koronaviru.

„Stanovili jsme také postup pro zaměstnance, kteří se z těchto zemí či oblasti vracejí tak, abychom zajistili prevenci vzniku a šíření onemocnění v našich domovech, ale zároveň byli schopni zajistit provoz jednotlivých zařízení,“ ujistila Michaela Pavlůsková.

Klienti jednotlivých zařízení podle ní prozatím zprávy týkající se koronaviru snášejí dobře a panika nepanuje.

„Jako mnohem horší vnímají to, že by došlo k uzavření zařízení, a tudíž by neměli možnost setkávat se svými rodinami, přáteli. I proto jsme zatím přistoupili (jen) k omezení návštěv. Avšak velmi apelujeme na veřejnost a rodiny našich klientů, aby k těmto záležitostem přistupovali s velkou zodpovědností a neohrozili své blízké i ostatní klienty našich zařízení,“ zdůraznila Michaela Pavlůsková.