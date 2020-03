U otevřeného okna zbrojnice bystřičských dobrovolných hasičů jednotliví příchozí hlásí číslo svého bydliště. Starosta vesnice Zbyněk Fojtíček společně s dobrovolnými hasiči – všichni vybavení ochrannými rukavicemi – každému podávají litrovou plastovou lahev opatřenou rozprašovačem a v seznamu místních obyvatel odškrtávají výdej.

Vydávané nádoby obsahují dezinfekci, která se za současné epidemiologické situace stala nedostatkovým zbožím. Místní za litr ochranného prostředku platí stovku.

„Moc je chválím, jsou velice šikovní. Hlavně pan starosta, že se o nás tak stará, především o staré lidi. Moc za to děkujeme,“ nešetří chválou Zdena Svitáková z Bystřičky, zatímco si od okna zbrojnice odnáší do auta litrovku s dezinfekčním roztokem. Potvrzuje, že snaha sehnat ji někde jinde, v těchto dnech selhává.

„Dezinfekce není nikde, stejně jako roušky. Dcera pracuje ve městě a také nemá nic,“ krčí rameny starší žena.

Na běžnou dezinfekci neměl při nákupech štěstí ani další obyvatel Bystřičky Jakub Šnevajs. I on proto ocenil iniciativu vedení obce, která pro své obyvatele potřebný ochranný roztok za příznivou cenu zajistila.

„Starosta obce, dobrovolní hasiči a ostatní zapojení do tohoto počinu jsou lidé na správném místě. Příkladná práce,“ chválí Jakub Šnevajs.

Podle starosty Bystřičky Zbyňka Fojtíčka jde „jen“ o snahu reagovat na vzniklou situaci.

„Podařilo se nám sehnat tři tisíce litrů dezinfekčního roztoku. Ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči jej teď distribuujeme našim občanům. Vždy jeden litr na domácnost včetně rozprašovače,“ přibližuje Fojtíček.

Bystřičští navíc spolupracují i s okolními vesnicemi.

„Obhospodařili jsme na základě jejich požadavků osm sousedních obcí. Kromě nás ještě Jablůnku, Pržno, Mikulůvku, Oznici, Jarcovou, Růžďku, Malou Bystřici a Velkou Lhotu,“ vyjmenovává Fojtíček a sleduje, jak ze stolu v hasičské zbrojnici mezitím mizí lahev za lahví.

„To jsem si nemyslel, že to půjde tak rychle. Snad to bude mít vedle dezinfekčního také psychologický dopad. Přece jen by to mohlo přispět k jakési větší pohodě lidí. A tím i imunita bude silnější,“ míní starosta Bystřičky.

Nejprve tři sta a později ještě sto litrů dezinfekce putovalo z Bystřičky například do Jablůnky.

„Udělali jsme to stejně jako na Bystřičce, na popisné číslo jsme dávali vždy jeden litr. Jsem rád, že se to podařilo. V tuto chvíli jsme zaopatřili asi tři čtvrtiny občanů. Snad se podaří obstarat další dezinfekci a dokončit to,“ uvedl v pondělí starosta Jablůnky Čeněk Hajný.