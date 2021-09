„Návrh by muselo projednat představenstvo. Ale představa, že by více než 700 kuřáků z řad zaměstnanců dodržovalo úplný zákaz kouření, se zdá iluzorní,“ řekla mluvčí KNTB Renáta Večerková.

Absolutní zákaz kouření v areálech firem a jak se velké společnosti ve Zlínském kraji k němu staví. To je otázka, na kterou zatím všechny Deníkem oslovené podniky odpověděly jednoznačně. Podobně to vidí také v Krajské nemocnici Tomáše Bati.

